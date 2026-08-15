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Дрон снял множество скатов у побережья Нью-Йорка

Восточноамериканские бычерылы / © Джоанна Стайдл, X

Бычерылы — это хрящевые рыбы, которые относятся к семейству орляковых скатов. Свое название они получили из-за необычной формы головы. Восточноамериканские бычерылы — животные пугливые и неагрессивные. Однако люди иногда сами пугаются их, принимая за акул из-за кончиков плавников, выступающих из воды.

Скопление бычерылов засняла профессиональный оператор дронов Джоанна Стайдл, когда морские животные собрались у побережья Уотер-Милла в штате Нью-Йорк. На видеозаписи видно, как плотная группа бычерылов плывет у поверхности воды.

Восточноамериканские бычерылы / © Джоанна Стайдл, X

По словам ученых, бычерылы обитают в этом районе уже несколько десятилетий. Однако этот вид встречался в водах Нью-Йорка еще в XIX веке. Мэтью Аджемян из Института океанографии при Атлантическом университете Флориды отметил, что чаще замечать их стали в том числе из-за развития технологий, изменивших возможности наблюдения за дикой природой.

По словам Дина Граббса из Лаборатории прибрежных и морских исследований Университета штата Флорида, съемка также может быть свидетельством того, что бычерылы мигрируют на север. Связано это с повышением температуры океана.

Граббс также отметил, что дроны — очень полезный инструмент для изучения бычерылов. Они помогают увидеть животных с необычного ракурса, а также оценить их численность и отслеживать миграцию.