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20 самых дорогих авиакомпаний мира в 2026 году

Рыночная стоимость авиакомпаний сильно различается — от глобальных перевозчиков с разветвленной маршрутной сетью до ультрабюджетных авиакомпаний.

20 самых дорогих авиакомпаний мира в 2026 году / © Visual Capitalist

На этой инфографике представлены 20 крупнейших по рыночной капитализации публичных авиакомпаний мира. Рейтинг составлен на основе данных за июль 2026 года от CompaniesMarketCap. Частные и государственные авиакомпании в него не включены.

Delta Air Lines занимает первое место среди самых дорогих авиакомпаний мира. В июле 2026 года ее рыночная капитализация достигла 58,5 миллиарда долларов — более чем на 18 миллиардов долларов выше, чем у ближайшего конкурента, United Airlines.

Основанная в 1925 году Delta базируется в Атланте, ежедневно выполняет более 5400 рейсов и является одним из основателей альянса SkyTeam.

Среди американской «большой тройки» разрыв в стоимости компаний весьма заметен. United Airlines занимает второе место в мире с капитализацией 40,1 миллиарда долларов, тогда как American Airlines оценивается всего в 10,1 миллиарда долларов — менее чем в пятую часть стоимости Delta.

American Airlines уступает своим традиционным конкурентам на фоне более низкой рентабельности и большей долговой нагрузки. Southwest Airlines, рыночная стоимость которой составляет 22,3 миллиарда долларов, стоит более чем вдвое дороже American, несмотря на то, что выполняет рейсы только в пределах Северной Америки.

Ryanair стала самой дорогой авиакомпанией за пределами США. С капитализацией 31,1 миллиарда долларов ирландский ультрабюджетный перевозчик занимает третье место в мировом рейтинге, опережая такие крупные авиационные группы, как IAG и Lufthansa.

Авиакомпания со штаб-квартирой в Дублине перевозит больше пассажиров и выполняет больше рейсов, чем любой другой европейский перевозчик. Бизнес-модель Ryanair основана на низких базовых тарифах, при этом за дополнительные услуги — например, провоз багажа и выбор места — пассажирам приходится доплачивать.

Пять самых дорогих авиакомпаний мира базируются в США или Европе, однако азиатские перевозчики занимают 10 из 20 мест в рейтинге.

Лидером региона стала индийская IndiGo с капитализацией 21,1 миллиарда долларов. За ней следуют Air China (18,8 миллиардов долларов) и Singapore Airlines (18,7 миллиардов долларов).

В первую двадцатку вошли сразу четыре китайские авиакомпании, совокупная рыночная капитализация которых превышает 53 миллиарда долларов.

В рейтинге также представлены авиакомпании из Гонконга, Японии, Сингапура и Тайваня, что подчеркивает масштаб и разнообразие крупнейшего авиационного рынка Азии.

LATAM Airlines и Qantas — единственные представители соответственно Южной Америки и Океании в первой двадцатке.