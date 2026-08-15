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15 августа, 11:55
Марк Чернов
40

Тройная терапия излечила ВИЧ у новорожденных приматов

❋ 4.7

Экспериментальная комбинация из трех препаратов позволила полностью очистить организм детенышей обезьян от ВИЧ. Ученым удалось устранить инфекцию, введя лекарства в первые три дня после заражения. По отдельности средства не помогали, но их совместное действие уничтожило вирус и дало надежду на создание терапии для инфицированных младенцев.

Медицина
# антиретровирусная терапия
# биомедицина
# вирусы
# ВИЧ
# иммунитет
# инфекционные заболевания
# СПИД
Детеныши приматов получили экспериментальную терапию в первые дни после заражения ВИЧ
Детеныши приматов получили экспериментальную терапию в первые дни после заражения ВИЧ / © Robin Canfield

Отработать новую методику удалось исследователям из Орегонского университета здоровья и науки (США). В рамках эксперимента ученые объединили три типа средств: стандартные противовирусные препараты, специальные защитные белки-антитела и экспериментальный препарат-блокатор leronlimab. Результаты представили в научном журнале Nature Microbiology.

Успех лечения объясняется тем, что каждый из компонентов выполняет строго свою задачу на разных этапах подавления инфекции. Стандартные противовирусные препараты перекрывают вирусу возможность размножаться внутри уже зараженных клеток. Защитные белки-антитела связывают вирусные частицы, свободно циркулирующие в крови, и помогают организму выводить их.

Наконец, препарат leronlimab запечатывает клеточные «входы», блокируя рецептор CCR5 на поверхности иммунных клеток, который вирус использует для проникновения. Лишившись доступа к этому белку, остатки вируса не могут найти новые клетки для инфицирования.

По оценкам авторов исследования, критически важным фактором оказались первые 72 часа после заражения. В первую неделю инфекции происходит интенсивное и крайне динамичное взаимодействие между вирусом и иммунитетом. Если применить тройную терапию в это узкое временное окно, вирус не успевает сформировать так называемые вирусные резервуары — «спящие» очаги инфекции в тканях, из-за которых болезнь обычно возвращается после отмены обычных лекарств. В результате через год после прекращения терапии в организме приматов не осталось никаких следов присутствия ВИЧ.

В ближайшее время ученые планируют проверить, можно ли расширить временное окно лечения хотя бы до двух недель после инфицирования, а также провести клинические испытания терапии на взрослых добровольцах. Если подход докажет свою безопасность и эффективность у людей, он поможет кардинально изменить глобальную борьбу с эпидемией ВИЧ, которым ежегодно заражаются свыше 120 тысяч младенцев по всему миру.

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Марк Чернов
Марк Чернов
96 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# антиретровирусная терапия
# биомедицина
# вирусы
# ВИЧ
# иммунитет
# инфекционные заболевания
# СПИД
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