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10 самых опасных ядовитых змей в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно змеи кусают около 5,4 миллиона человек. Примерно у 2,7 миллиона пострадавших развивается тяжелое отравление ядом, а число смертей составляет от 81 до 138 тысяч в год.

Королевская кобра / © Wikimedia Commons

Однако назвать самую опасную змею только по токсичности ее яда невозможно. На реальный риск влияют множество факторов: насколько часто вид встречается рядом с людьми, какое количество яда вводится при укусе, насколько быстро развиваются симптомы, а также доступность противоядия и медицинской помощи. Поэтому некоторые виды с менее сильным ядом ежегодно уносят гораздо больше жизней, чем обладатели рекордной токсичности.

Песчаная эфа / © Wikimedia Commons

1. Песчаная эфа

Небольшая, чрезвычайно агрессивная и широко распространенная песчаная эфа (род Echis) считается одной из самых опасных змей на планете. Она обитает в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, часто встречаясь на сельскохозяйственных угодьях.

Ее яд нарушает свертываемость крови, вызывая массивные внутренние и наружные кровотечения, шок, поражение почек и полиорганную недостаточность. Благодаря широкой распространенности и высокой частоте укусов эфа ежегодно становится причиной огромного числа смертельных случаев.

Цепочная гадюка (гадюка Рассела) / © Wikimedia Commons

2. Цепочная гадюка (гадюка Рассела)

Гадюка Рассела ежегодно вызывает тысячи тяжелых случаев отравления в странах Южной и Юго-Восточной Азии.

Благодаря превосходной маскировке ее трудно заметить на рисовых полях и других сельхозугодьях, где работают люди.

Яд змеи способен вызвать внутренние кровотечения, инсульт, острое поражение почек и тяжелые неврологические нарушения. Вместе с индийской коброй, обыкновенным крайтом и песчаной эфой она входит в знаменитую индийскую «Большую четверку» наиболее опасных змей.

Обыкновенный крайт / © Wikimedia Commons

3. Обыкновенный крайт

Обитающий на Индийском субконтиненте обыкновенный крайт обладает чрезвычайно мощным нейротоксическим ядом. Он блокирует передачу сигналов между нервами и мышцами, из-за чего человек постепенно теряет способность двигаться, глотать и самостоятельно дышать.

Крайты нередко заползают в дома ночью и кусают спящих людей. Укус зачастую почти безболезнен и не сопровождается выраженным отеком, поэтому пострадавшие могут долго не подозревать об опасности, пока не начнет развиваться паралич.

Индийская кобра / © Wikimedia Commons

4. Индийская кобра

Индийская кобра — одна из самых известных и опасных змей Южной Азии.

Обычно она избегает человека, однако может атаковать, если ее случайно потревожить или загнать в угол.

Яд поражает нервную систему, вызывая мышечную слабость, паралич дыхательных мышц и при отсутствии лечения может привести к смерти. Благодаря способности жить рядом с людьми кобра регулярно становится причиной тяжелых отравлений.

Черная мамба / © Wikimedia Commons

5. Черная мамба

Африканская черная мамба сочетает высокую скорость, агрессивную защиту и чрезвычайно мощный яд.

Несмотря на название, сама змея обычно имеет серо-коричневую или оливковую окраску. «Черной» ее называют из-за темной внутренней поверхности пасти. Ее нейротоксичный яд вызывает паралич, остановку дыхания и тяжелые нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Без своевременного введения противоядия вероятность смерти очень высока, хотя при встрече с человеком мамба чаще предпочитает скрыться.

Прибрежный тайпан / © Wikimedia Commons

6. Прибрежный тайпан

Прибрежный тайпан, обитающий на севере и востоке Австралии, а также на острове Новая Гвинея, считается одной из самых опасных змей континента. Он отличается высокой подвижностью и способен вводить большое количество чрезвычайно токсичного яда.

Отравление сопровождается нарушением свертываемости крови, разрушением мышечной ткани и прогрессирующим параличом. Без срочного введения противоядия и искусственной вентиляции легких последствия могут оказаться смертельными.

Восточная коричневая змея / © Wikimedia Commons

7. Восточная коричневая змея

Именно восточная коричневая змея является причиной наибольшего числа смертей от укусов змей в Австралии. Ее ареал охватывает густонаселенные и сельскохозяйственные районы востока и центра страны.

Яд содержит вещества, ускоряющие свертывание крови, поражающие нервную систему и способные вызвать внезапную остановку кровообращения. Даже если при защитном укусе вводится сравнительно небольшое количество яда, состояние пострадавшего может быстро стать критическим.

Внутренний тайпан / © Wikimedia Commons

8. Внутренний тайпан

Внутренний тайпан, которого часто называют самой ядовитой змеей в мире по результатам лабораторных исследований, обладает токсином, одновременно поражающим нервную систему, мышцы и кровь.

Тем не менее он обитает в удаленных районах австралийской глубинки и крайне редко встречается с людьми.

На сегодняшний день не существует широко подтвержденных данных о смертельных случаях среди людей от его укусов, что наглядно показывает: рекордная токсичность яда далеко не всегда означает наибольшую опасность.

Фер-де-ланс / © Wikimedia Commons

9. Фер-де-ланс

Название фер-де-ланс объединяет несколько чрезвычайно опасных ямкоголовых гадюк рода Bothrops, распространенных в Центральной и Южной Америке. Они встречаются в лесах, на плантациях и вблизи населенных пунктов.

Яд вызывает сильнейшую боль, массивные отеки, кровотечения и разрушение тканей. Даже выжившие пострадавшие нередко сталкиваются с тяжелой инвалидностью или необходимостью ампутации конечностей, особенно при позднем оказании медицинской помощи.

Бумсланг / © Wikimedia Commons

10. Бумсланг

Бумсланг — древесная змея, обитающая в Африке. Несмотря на скрытный образ жизни и редкие укусы, она обладает исключительно мощным гемотоксичным ядом. Опасность заключается в том, что симптомы могут появиться лишь спустя несколько часов после укуса, создавая ложное впечатление, что угрозы нет.

Яд нарушает процесс свертывания крови, вызывая обширные внутренние и наружные кровотечения, поэтому даже при отсутствии симптомов пострадавшему необходима срочная медицинская помощь.

Разные виды змей используют различные механизмы поражения организма. Одни токсины парализуют дыхательные мышцы, другие разрушают ткани, нарушают свертываемость крови, повреждают почки или вызывают острую сердечно-сосудистую недостаточность.

При этом большинство змей не нападает на человека без причины и старается избежать встречи с ним. Значительную часть смертельных случаев можно предотвратить благодаря информированности населения, использованию защитной обуви в местах обитания змей, доступности противоядий и своевременному оказанию медицинской помощи.

Именно поэтому наибольшую угрозу представляют не обязательно виды с самым сильным ядом, а те, которые чаще всего сталкиваются с людьми в районах, где качественная медицинская помощь и эффективные противоядия остаются труднодоступными.