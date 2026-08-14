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Stratolaunch впервые показала полностью автономную посадку гиперзвукового беспилотника Talon-A

Гиперзвуковой аппарат Talon-A / © Stratolaunch

Talon-A — это многоразовый беспилотный летательный аппарат, запускаемый с воздуха. После отделения от самолета-носителя он разгоняется до гиперзвуковой скорости, выполняет испытательную программу, а затем самостоятельно возвращается на аэродром и садится на обычную взлетно-посадочную полосу (ВПП).

© Stratolaunch

При этом аппарат полностью обходится без экипажа. Более того, Stratolaunch подчеркивает, что во время полета человек вообще не участвует в управлении: автоматика самостоятельно контролирует Talon-A от момента отделения от носителя до касания ВПП.

В качестве воздушной стартовой платформы используется специально переоборудованный Boeing 747-400 Spirit of Mojave. Самолет прошел восстановление и получил необходимую интеграцию для запуска аппаратов семейства Talon. Сегодня у Stratolaunch имеются два самолета-носителя и два гиперзвуковых Talon-A.

По данным компании, аппарат уже совершил более десяти успешных гиперзвуковых полетов. Во время испытаний специалисты собирают данные об аэродинамике, работе силовой установки, теплозащите и системах управления. Причем некоторые миссии выполнялись на одном и том же аппарате, что подтверждает его многоразовый характер.

Ключевое преимущество платформы заключается в сочетании воздушного старта, полностью автономного управления, самостоятельной посадки и повторного использования. Именно такая схема делает аппарат удобным инструментом для испытаний гиперзвуковых технологий. Вместо создания отдельного одноразового летательного аппарата для каждого эксперимента исследователи получают возможность регулярно запускать одну и ту же платформу, устанавливая на нее различное оборудование и полезную нагрузку. В результате гиперзвуковые испытания можно проводить быстрее, чаще и потенциально дешевле, чем при использовании одноразовых экспериментальных аппаратов. Для Stratolaunch Talon-A фактически становится своеобразной «летающей лабораторией» для проверки новых технологий непосредственно в реальных условиях гиперзвукового полета.