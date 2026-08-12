Испытатель Су-57 допустил замену летной интуиции искусственным интеллектом

В работе летчика-испытателя возникают тысячи нештатных ситуаций. У пилота нет времени на раздумья, действовать нужно очень быстро. Со временем у пилотов появляется так называемая летная интуиция. Однако испытатель Су-57, герой России Сергей Богдан не исключил, что со временем летную интуицию сможет заменить искусственный интеллект.

Благодаря развитию технологий все больше операций во время полета выполняется автоматически. Как рассказал Сергей Богдан, в будущем к искусственному интеллекту перейдет еще больше задач, которые сейчас выполняет человек. Однако на это нужно время.

Уже сейчас нейросети могут анализировать огромные массивы данных, сопоставляя нынешнюю ситуацию с тысячами случаев в прошлом. Богдан не исключил, что в будущем ИИ-системы смогут сравниться с летной интуицией, но для этого необходимо накопить большой массив данных.

Именно опыт человека сейчас помогает обучать алгоритмы. Испытатели много раз выполняют нужный режим. Затем инженеры изучают, какие действия и ошибки летчик совершит. Эти данные впоследствии используют автоматические системы.

По мнению Богдана, в перспективе летную интуицию могут заменить системы искусственного интеллекта, которые обучались на большом массиве данных. Однако сегодня опыт пилота по-прежнему важен.

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