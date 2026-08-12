Испытатель Су-57 допустил замену летной интуиции искусственным интеллектом
В работе летчика-испытателя возникают тысячи нештатных ситуаций. У пилота нет времени на раздумья, действовать нужно очень быстро. Со временем у пилотов появляется так называемая летная интуиция. Однако испытатель Су-57, герой России Сергей Богдан не исключил, что со временем летную интуицию сможет заменить искусственный интеллект.
Благодаря развитию технологий все больше операций во время полета выполняется автоматически. Как рассказал Сергей Богдан, в будущем к искусственному интеллекту перейдет еще больше задач, которые сейчас выполняет человек. Однако на это нужно время.
Уже сейчас нейросети могут анализировать огромные массивы данных, сопоставляя нынешнюю ситуацию с тысячами случаев в прошлом. Богдан не исключил, что в будущем ИИ-системы смогут сравниться с летной интуицией, но для этого необходимо накопить большой массив данных.
Именно опыт человека сейчас помогает обучать алгоритмы. Испытатели много раз выполняют нужный режим. Затем инженеры изучают, какие действия и ошибки летчик совершит. Эти данные впоследствии используют автоматические системы.
По мнению Богдана, в перспективе летную интуицию могут заменить системы искусственного интеллекта, которые обучались на большом массиве данных. Однако сегодня опыт пилота по-прежнему важен.
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В работе летчика-испытателя возникают тысячи нештатных ситуаций. У пилота нет времени на раздумья, действовать нужно очень быстро. Со временем у пилотов появляется так называемая летная интуиция. Однако испытатель Су-57, герой России Сергей Богдан не исключил, что со временем летную интуицию сможет заменить искусственный интеллект.
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Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
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20 Декабря, 2020
«А вот мы в ваши годы»: бумер, зумер и миллениал
8 Января, 2019
Живем ли мы в голограмме
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