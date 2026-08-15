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15 августа, 12:23
Игорь Байдов
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Человеческая кровь защитила наскальные рисунки от разрушения

❋ 3.7

Авторы нового исследования изучили древние наскальные рисунки на юге Китая и объяснили, почему те смогли сохраниться до наших дней в крайне неблагоприятном климате.

Антропология
# беременные
# Женщины
# китай
# кровь
# наскальные рисунки
Наскальные рисунки Хуашань
Наскальные рисунки Хуашань: a) Изображение мужчины с четко выраженными половыми органами; b) Изображение, на котором запечатлен половой акт между мужчиной и женщиной; c) Изображение беременных женщин / © Meng Wu

Хуашань — крупнейший и один из наиболее известных участков пояса наскального искусства вдоль реки Цзоцзян в Китае. Он представляет собой красные петроглифы, отражающие жизнь, верования и ритуалы древнего народа лоюэ

Эти рисунки тянутся вдоль речных скал примерно на 260 километров и встречаются на более 80 участках, 38 из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их создали в период с V века до нашей эры по II век нашей эры. На них изображены люди, животные, лодки, оружие, бронзовые барабаны и колокольчики с навершиями в форме бараньих рогов. 

Исторический комплекс расположен в зоне влажного субтропического климата. Там жаркое и влажное лето с обильными осадками и сухая прохладная зима. Среднегодовая температура составляет примерно 22 градуса Цельсия. Летом она может превышать 40 градусов, а зимой опускаться до нуля. В районе, где расположен памятник, также бывают тайфуны — в среднем два-три в год.  

Петроглифы нанесены непосредственно на открытые известняковые скалы — местами на высоте нескольких десятков метров над землей или рекой. Поэтому изображения постоянно подвергаются воздействию высоких температур, высокой влажности и сезонным проливным дождям, что, по идее, должно ускорять разрушение красочного слоя. Но значительная часть рисунков все же сохранилась и дошла до наших дней.

Команда китайских ученых под руководством Мэна У (Meng Wu) из Шаньдунского университета задалась вопросом: почему наскальные рисунки не разрушились за две тысячи лет и как устроены слои краски, которые оказались настолько устойчивы к выветриванию?

Чтобы ответить на него, У и его коллеги исследовали фрагменты наскальных изображений, упавшие со скал, с помощью сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом (SEM-EDS), рамановской и инфракрасной спектроскопии, а также протеомного анализа. Эти методы позволили рассмотреть отдельные слои краски, определить их минеральный и химический состав, а также проверить материал на наличие органических связующих веществ. 

Кроме самих фрагментов петроглифов, ученые изучили образцы известняка с природными отложениями, а также гематитовую руду, красный песок и красную глину.   

Выяснилось, что красный цвет придавала местная красная глина, содержащая большое количество частиц гематита — оксида железа. Авторы научной работы говорят о частицах размером порядка нескольких сотен нанометров. То есть красный пигмент сам по себе не был чем-то экзотическим: люди применяли природный минеральный компонент.

Главным открытием стало связующее вещество — материал, который удерживает частицы пигмента вместе и обеспечивает их сцепление с поверхностью. Исследователи обнаружили в нем белки, характерные для крови людей и крупного рогатого скота. 

Протеомный анализ указал на присутствие лактоферрина и пролактин-индуцируемого белка — белков, связанных с женской репродуктивной системой, беременностью и лактацией. При этом казеина, основного белка грудного молока, исследователи не нашли. 

Наскальные рисунки
Схема процесса изготовления наскальных рисунков Хуашань. Синяя и красная стрелки указывают на деятельность человека, а зеленые — на происходящие в природе химические и биологические реакции / © Meng Wu

На основе имеющихся данных, авторы научной работы предположили, что часть человеческой крови могла происходить от женщин во время родов или вскоре после них. Версия хорошо согласуется с распространенной трактовкой культуры лоюэ, согласно которой некоторые изображения Хуашаня могли отражать представления народа о плодородии и продолжении рода. 

У пояснил, что озвученная версия про рожениц — пока лишь рабочая гипотеза. Ученые попытались извлечь ДНК, чтобы уточнить происхождение крови, однако получить ее не удалось из-за сильно щелочной известковой среды. 

Исследователи реконструировали технологию нанесения наскальных рисунков народом лоюэ. 

Сначала древние мастера получали гашеную известь, которую смешивали с фосфатом кальция и кровью. Затем смесь наносили прямо на известняковую скалу тонким слоем, а сверху, пока он еще не высох, накладывали красный пигмент — красную глину с мелкими частицами гематита. После нанесения известь постепенно вступала в реакцию с углекислым газом из воздуха. 

Белки крови, предположительно, способствовали процессу биоминерализации. Они фактически превратили обычную известковую смесь в прочный минеральный композит. Поглощая углекислый газ из воздуха, известь постепенно превращалась в карбонат кальция, а белковые молекулы влияли на рост кристаллов, заставляя их формировать плотную структуру вокруг частиц пигмента. В результате красный пигмент оказался прочно заключен в минеральной матрице. 

Когда ученые готовили образцы для анализа, некоторые из них оказались настолько крепко соединены с известняком, что для их разделения потребовалась электрическая дрель.

Говоря о петроглифах Хуашаня, специалисты прежде всего обращали внимание на масштаб проделанной работы. Древним художникам приходилось работать на отвесных скалах, добираться до отдельных участков и покрывать изображениями огромные поверхности. Однако выводы исследователей показали, что одной физической выносливости было недостаточно. Создатели рисунков, по всей видимости, хорошо знали свойства использовавшихся материалов и сам процесс приготовления состава краски. 

Научная работа опубликована в Journal of Archaeological Science.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
623 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Антропология
# беременные
# Женщины
# китай
# кровь
# наскальные рисунки
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