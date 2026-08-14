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Вероятность рекордно сильного Эль-Ниньо достигла 70%
С вероятностью около 70 процентов надвигающийся Эль-Ниньо станет самым сильным за всю историю наблюдений. Такой прогноз дало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
В NOAA и раньше предсказывали, что этот Эль-Ниньо может стать одним из крупнейших. Теперь, наблюдая, как быстро усиливается явление, исследователи уточнили свой прогноз.
Большинство компьютерных моделей при этом предсказывают, что пик явления, вероятно, придется на конец осени — начало зимы. И, судя по всему, этот пик окажется более сильным, чем предсказывали ранее.
NOAA наблюдает за интенсивностью Эль-Ниньо с 1950 года. Исследователи ожидают, что надвигающееся событие превзойдет рекордное супер-Эль-Ниньо 1982-1983 годов.
По оценкам исследователей NOAA, температура поверхности моря в регионе Ниньо окажется более чем на 2,5 градуса Цельсия выше средней. При этом исследователи смотрят температуру не в конкретный момент, а среднюю за три месяца, что позволяет сгладить краткосрочные колебания.
Однако проблема в том, что в последние десятилетия тропические океаны нагреваются. На этом фоне повышение температуры непосредственно из-за Эль-Ниньо становится менее заметным.
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