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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 августа, 18:07
Рейтинг: +293
Посты: 1029

Вероятность рекордно сильного Эль-Ниньо достигла 70%

С вероятностью около 70 процентов надвигающийся Эль-Ниньо станет самым сильным за всю историю наблюдений. Такой прогноз дало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Сообщество
# климат
# океан
# потепление
# Эль-Ниньо
Оранжевым на карте отмечены регионы, где повышается вероятность засухи. Голубым — регионы, где возможен риск наводнений / © WMO
Оранжевым на карте отмечены регионы, где повышается вероятность засухи. Голубым — регионы, где возможен риск наводнений / © WMO

В NOAA и раньше предсказывали, что этот Эль-Ниньо может стать одним из крупнейших. Теперь, наблюдая, как быстро усиливается явление, исследователи уточнили свой прогноз. 

Большинство компьютерных моделей при этом предсказывают, что пик явления, вероятно, придется на конец осени — начало зимы. И, судя по всему, этот пик окажется более сильным, чем предсказывали ранее.

NOAA наблюдает за интенсивностью Эль-Ниньо с 1950 года. Исследователи ожидают, что надвигающееся событие превзойдет рекордное супер-Эль-Ниньо 1982-1983 годов.

По оценкам исследователей NOAA, температура поверхности моря в регионе Ниньо окажется более чем на 2,5 градуса Цельсия выше средней. При этом исследователи смотрят температуру не в конкретный момент, а среднюю за три месяца, что позволяет сгладить краткосрочные колебания.

Однако проблема в том, что в последние десятилетия тропические океаны нагреваются. На этом фоне повышение температуры непосредственно из-за Эль-Ниньо становится менее заметным.

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Комментарии

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1 Комментарий
Алексей Радов
Алексей Радов
1 минута назад
Странно, до этого я читал что он уже начался , а здесь написано что он до сих пор надвигается. Но это ладно , больше непонятно, а какие последствия будут от этого Эль-Ниньо
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