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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
13 августа, 10:37
Рейтинг: +1012
Посты: 2104

Jeddah Tower достиг 110 этажей: строительство километрового небоскреба в Саудовской Аравии продолжается

В Саудовской Аравии продолжается возведение небоскреба Jeddah Tower. Башня достигла очередного важного этапа строительства к званию самого высокого небоскреба планеты, поднявшись на отметку в 110 этажей. Работы идут по графику, сообщила компания Kingdom Holding Company.

Сообщество
# Jeddah Tower
# небоскрёбы
# рекорды
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Строительство Jeddah Tower / © Kingdom Holding Company
Строительство Jeddah Tower / © Kingdom Holding Company

Согласно отчету компании о финансовых результатах за второй квартал, на сегодняшний день залито более 300 000 кубометров бетона — около 67% от общего объема, предусмотренного проектом. Продвигаются и работы по монтажу фасада, а также инженерных систем здания — электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и других коммуникаций. Уже установлено более 3000 фасадных панелей, что соответствует примерно 11% от общего объема облицовки.

© Kingdom Holding Company

Сейчас на строительной площадке работают около 6 400 человек. За время реализации проекта накоплено более 16 миллионов человеко-часов без происшествий, повлекших потерю рабочего времени, и без единого смертельного случая.

До конца года Jeddah Tower вполне может достичь 130 этажей, тем самым обогнав по этому параметру все небоскребы мира за исключением Бурдж Халифы.

Завершение возведения небоскреба Jeddah Tower ожидается в 2028 году.

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