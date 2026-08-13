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Jeddah Tower достиг 110 этажей: строительство километрового небоскреба в Саудовской Аравии продолжается
В Саудовской Аравии продолжается возведение небоскреба Jeddah Tower. Башня достигла очередного важного этапа строительства к званию самого высокого небоскреба планеты, поднявшись на отметку в 110 этажей. Работы идут по графику, сообщила компания Kingdom Holding Company.
Согласно отчету компании о финансовых результатах за второй квартал, на сегодняшний день залито более 300 000 кубометров бетона — около 67% от общего объема, предусмотренного проектом. Продвигаются и работы по монтажу фасада, а также инженерных систем здания — электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и других коммуникаций. Уже установлено более 3000 фасадных панелей, что соответствует примерно 11% от общего объема облицовки.
Сейчас на строительной площадке работают около 6 400 человек. За время реализации проекта накоплено более 16 миллионов человеко-часов без происшествий, повлекших потерю рабочего времени, и без единого смертельного случая.
До конца года Jeddah Tower вполне может достичь 130 этажей, тем самым обогнав по этому параметру все небоскребы мира за исключением Бурдж Халифы.
Завершение возведения небоскреба Jeddah Tower ожидается в 2028 году.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
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Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
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Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
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22 Мая, 2016
Очень необычная медицина прошлого
28 Декабря, 2022
Нейрообразование: от термина до рынка
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