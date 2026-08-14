Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейший в мире электрический самолет впервые поднялся в воздух
Созданный шведской компанией Heart Aerospace, экспериментальный X1 поднялся в воздух с международного аэропорта Платтсбурга в штате Нью-Йорк. Самолет с пилотом провел в воздухе около 27 минут и достиг высоты 335 метров над землей.
Размах крыла X1 составляет внушительные 32 метра. Длина самолета — 23 метра, а максимальная взлетная масса превышает 11 340 килограммов.
Во время полета силовая установка самолета развила мощность более одного мегаватта. При этом вся затраченная на миссию электроэнергия обошлась не более чем в пять долларов.
«Первым полетом X1 компания Heart Aerospace продемонстрировала возможность электрического полета в масштабе коммерческого авиалайнера», — отметил основатель и генеральный директор компании Андерс Форслунд.
Дебютный рейс состоялся в рамках специального сертификата летной годности FAA для экспериментальных воздушных судов — Special Airworthiness Certificate, Experimental Category (SAC-EC).
Программа испытаний включала руление по аэродрому, взлет, набор высоты, выполнение маневров и посадку.
По словам Форслунда, X1 создавался именно для того, чтобы доказать: электрическая силовая установка может работать на самолете достаточно крупного размера, пригодном для коммерческих авиаперевозок.
X1 стал летающим демонстратором технологий будущего серийного самолета ES-30, который сейчас разрабатывает Heart Aerospace. ES-30 задуман как обычный региональный самолет с фиксированным крылом и гибридной электрической силовой установкой. Он сможет перевозить до 30 пассажиров, а начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2031 год.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Польские археологи выяснили происхождение девушки, похороненной в XVII веке с серпом на шее и замком на пальце ноги
Молодая женщина, возвращения которой из мертвых местное общество, по-видимому, сильно опасалось, имела скандинавские корни и поэтому могла считаться чужестранкой, предположили авторы нового исследования. Ученые также смогли установить много других интересных подробностей о жизни и смерти девушки.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Сентября, 2013
Семь городов, которые исчезнут до 2100 года
18 Мая, 2014
10 загадок Солнечной системы
15 Октября, 2018
Борис Штерн: «Почему на Марсе нет хамов и дураков»
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
6 Февраля, 2014
10 странных самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии