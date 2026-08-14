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Крупнейший в мире электрический самолет впервые поднялся в воздух

Созданный шведской компанией Heart Aerospace, экспериментальный X1 поднялся в воздух с международного аэропорта Платтсбурга в штате Нью-Йорк. Самолет с пилотом провел в воздухе около 27 минут и достиг высоты 335 метров над землей.

Крупнейший в мире электрический самолет впервые поднялся в небо / © Heart Aerospace

Размах крыла X1 составляет внушительные 32 метра. Длина самолета — 23 метра, а максимальная взлетная масса превышает 11 340 килограммов.

Во время полета силовая установка самолета развила мощность более одного мегаватта. При этом вся затраченная на миссию электроэнергия обошлась не более чем в пять долларов.

«Первым полетом X1 компания Heart Aerospace продемонстрировала возможность электрического полета в масштабе коммерческого авиалайнера», — отметил основатель и генеральный директор компании Андерс Форслунд.

Дебютный рейс состоялся в рамках специального сертификата летной годности FAA для экспериментальных воздушных судов — Special Airworthiness Certificate, Experimental Category (SAC-EC).

Программа испытаний включала руление по аэродрому, взлет, набор высоты, выполнение маневров и посадку.

По словам Форслунда, X1 создавался именно для того, чтобы доказать: электрическая силовая установка может работать на самолете достаточно крупного размера, пригодном для коммерческих авиаперевозок.

X1 стал летающим демонстратором технологий будущего серийного самолета ES-30, который сейчас разрабатывает Heart Aerospace. ES-30 задуман как обычный региональный самолет с фиксированным крылом и гибридной электрической силовой установкой. Он сможет перевозить до 30 пассажиров, а начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2031 год.