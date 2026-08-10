Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды
Ученые впервые зарегистрировали спящую сверхмассивную черную дыру на окраине галактики — в 30 тысячах световых лет от ядра. Невидимый гигант выдал себя лишь тогда, когда разорвал пролетавшую мимо звезду, вызвав мощную вспышку света.
До сих пор в научном сообществе преобладало убеждение, что столь гигантские черные дыры расположены строго в центрах галактик. Найти их на окраинах не удавалось еще и потому, что без постоянного поглощения вещества «спящий» гигант не излучает свет и остается абсолютно невидимым для телескопов. Открытие, сделанное группой исследователей из Мэрилендского университета (США), стало первым прямым подтверждением того, что по окраинам галактик могут скитаться подобные объекты, выброшенные со своих мест при древних столкновениях и слияниях галактик.
Исследователи обучили нейросеть анализировать колоссальный массив данных из обсерватории Zwicky Transient Facility в Калифорнии, которая делает снимки всего северного неба каждые двое суток. Нейросеть натренировали распознавать уникальные световые профили (так называемые события приливного разрушения), происходящие в тот момент, когда колоссальная гравитация черной дыры разрывает звезду на длинные газовые струи. Всего через три месяца работы алгоритм обнаружил редчайшую вспышку TDE 2025abcr, произошедшую на окраине массивной галактики WISEA J014656.04−152214.7 — в 30 тысячах световых лет от её центра.
Обнаруженная черная дыра по массе сопоставима со сверхмассивным объектом в центре Млечного Пути. Однако астрономов удивила аномалия: вокруг нее полностью отсутствует привычное плотное окружение из звезд, которое должно было бы сопровождать галактическое ядро.
Ученые рассматривают два сценария появления такого объекта. Согласно первому, крупная галактика когда-то поглотила меньшую галактику-спутник, «ободрав» гравитацией ее внешние звезды и оставив обнаженное центральное ядро блуждать по дальним окраинам галактики. По второй гипотезе, произошло гравитационное выталкивание: при сложном слиянии галактик сформировалась нестабильная система из трех черных дыр, и во время их взаимодействия наименьший гигант был просто «выброшен» гравитационными силами на периферию.
Это событие доказало, что алгоритмы машинного обучения в связке со стандартным наблюдением за небесными телами способны совершать прорывные открытия без привлечения сверхдорогого специализированного оборудования. В ближайшие годы астрономы планируют задействовать эту же методику на новых мощных площадках, в частности на базе Чилийской обсерватории имени Веры Рубин с крупнейшей в мире цифровой камерой. Это позволит находить десятки блуждающих черных дыр ежегодно и восстановить реальную историю эволюции и слияния галактик во Вселенной.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СДВГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.
Специалисты по поведению животных проверили, что важнее для кошки — голос ее котенка или место, откуда он доносится. Для этого 13 кошек-матерей слушали записи криков собственных и чужих котят, которые включали то возле их гнезда, то в другом месте. Голос своего детеныша заставлял самок реагировать, но оказался для них не главным ориентиром.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Апреля, 2013
«Вашингтонская карусель»: НЛО над столицей
18 Апреля, 2021
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
23 Декабря, 2016
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии