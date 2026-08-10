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10 августа, 19:32
Марк Чернов
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Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

❋ 3.5

Ученые впервые зарегистрировали спящую сверхмассивную черную дыру на окраине галактики — в 30 тысячах световых лет от ядра. Невидимый гигант выдал себя лишь тогда, когда разорвал пролетавшую мимо звезду, вызвав мощную вспышку света.

Астрономия
# астрономия
# галактики
# космос
# машинное обучение
# Черные дыры
# эволюция галактик
Черная дыра пряталась на окраине галактики, пока не разорвала случайную звезду
Черная дыра пряталась на окраине галактики, пока не разорвала случайную звезду / © 852278-MCS / Wikimedia Commons

До сих пор в научном сообществе преобладало убеждение, что столь гигантские черные дыры расположены строго в центрах галактик. Найти их на окраинах не удавалось еще и потому, что без постоянного поглощения вещества «спящий» гигант не излучает свет и остается абсолютно невидимым для телескопов. Открытие, сделанное группой исследователей из Мэрилендского университета (США), стало первым прямым подтверждением того, что по окраинам галактик могут скитаться подобные объекты, выброшенные со своих мест при древних столкновениях и слияниях галактик.

Исследователи обучили нейросеть анализировать колоссальный массив данных из обсерватории Zwicky Transient Facility в Калифорнии, которая делает снимки всего северного неба каждые двое суток. Нейросеть натренировали распознавать уникальные световые профили (так называемые события приливного разрушения), происходящие в тот момент, когда колоссальная гравитация черной дыры разрывает звезду на длинные газовые струи. Всего через три месяца работы алгоритм обнаружил редчайшую вспышку TDE 2025abcr, произошедшую на окраине массивной галактики WISEA J014656.04−152214.7 — в 30 тысячах световых лет от её центра.

Обнаруженная черная дыра по массе сопоставима со сверхмассивным объектом в центре Млечного Пути. Однако астрономов удивила аномалия: вокруг нее полностью отсутствует привычное плотное окружение из звезд, которое должно было бы сопровождать галактическое ядро.

Ученые рассматривают два сценария появления такого объекта. Согласно первому, крупная галактика когда-то поглотила меньшую галактику-спутник, «ободрав» гравитацией ее внешние звезды и оставив обнаженное центральное ядро блуждать по дальним окраинам галактики. По второй гипотезе, произошло гравитационное выталкивание: при сложном слиянии галактик сформировалась нестабильная система из трех черных дыр, и во время их взаимодействия наименьший гигант был просто «выброшен» гравитационными силами на периферию.

Это событие доказало, что алгоритмы машинного обучения в связке со стандартным наблюдением за небесными телами способны совершать прорывные открытия без привлечения сверхдорогого специализированного оборудования. В ближайшие годы астрономы планируют задействовать эту же методику на новых мощных площадках, в частности на базе Чилийской обсерватории имени Веры Рубин с крупнейшей в мире цифровой камерой. Это позволит находить десятки блуждающих черных дыр ежегодно и восстановить реальную историю эволюции и слияния галактик во Вселенной.

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Марк Чернов
Марк Чернов
89 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Астрономия
# астрономия
# галактики
# космос
# машинное обучение
# Черные дыры
# эволюция галактик
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Комментарии

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6 Комментариев
Юрий Багов
Юрий Багов
5 часов назад
Или это первый найденный представитель реликтовых чд из тпв
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    N q
    N q
    3 часа назад
    Юрий, реликтовые ищут в диапазоне масс до 1.5 солнечных. Иначе их не отличить от нереликтовых. Как Вы сможете к примеру показать что стрелец а - нереликтовая чд?
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      Еще 4 ответа
      Aleksei Savva
      Aleksei Savva
      3 часа назад
      N, не важно, в каком диапазоне их ИЩУТ. Это не мешает данной чд быть реликтовой
      Ответить
      Юрий Багов
      Юрий Багов
      3 часа назад
      N, как чд может быть до 1,5 масс солнца? Вы наверное имеете в виду какие-то гипотетические микродыры, которые якобы образовались в первые мгновения. Так мы в такие сказки не верим. Мы верим в нормальные чд из прошлых циклов, которые могли постепенно набирать массу
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        N q
        N q
        2 часа назад
        Юрий, согласен, действительно я ошибся. Прям как нейронка наложил 2 понятия. Но все-таки мой вопрос как Вы чд из центра Млечного припишите к реликтовым или нормальным остаётся в силе. И он справедлив т.к. блуждающая чд не имеет каких-то привилегий считаться реликтовой в силу своего блуждания - всё вполне объяснимо обычными моделями слияния галактик.
        Ответить
          Юрий Багов
          Юрий Багов
          58 секунд назад
          N, по последним данным, в т.ч. по аналогичным смчд центров галактик, они все реликтовые, сформировавшиеся не с этом цикле. Впрочем, это пока личный выбор каждого - считать реликтовые смчд пережитками прошлых эпох или некими дырами прямого коллапса и турбопитания
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Юрий Багов
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N, по последним данным, в т.ч. по аналогичным смчд центров галактик, они все реликтовые, сформировавшиеся не с этом цикле. Впрочем, это пока личный

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Илья Дзен
23 минуты назад
более расчётливые, получается. Аналитики и прагматики. Я всегда знал, что мы именно такие)

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Юрий, согласен, действительно я ошибся. Прям как нейронка наложил 2 понятия. Но все-таки мой вопрос как Вы чд из центра Млечного припишите к

Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

Станислав По
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