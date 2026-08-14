Живорождение появилось у предков млекопитающих на 90 миллионов лет раньше, чем считалось
Аргентинские палеонтологи доказали, что живорождение появилось еще у цинодонта Chiniquodon theotonicus, обитавшего в Южной Америке 236 миллионов лет назад. Анализ костей детеныша показал, что его вес был слишком велик для вылупления из яйца. Открытие опровергает прежние представления о том, что живорождение было изобретением млекопитающих.
Ранее наука предполагала, что все ранние предки млекопитающих (синапсиды и их представители цинодонты) откладывали яйца в мягкой оболочке, как это делают современные ехидны и утконосы. Как считалось, живорождение было поздним эволюционным приобретением настоящих млекопитающих — плацентарных и сумчатых, которые появились около 140 миллионов лет назад, в меловом периоде. Мягкие яйца не сохраняются в палеонтологической летописи, поэтому проверить гипотезу о яйцерождении ранних синапсид было нельзя.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Mammal Science, изучили окаменелые остатки взрослого цинодонта Chiniquodon theotonicus из формации Чаньярес в Аргентине, относящиеся к позднему триасу (236 миллионов лет назад). В бедренной и локтевой костях животного палеонтологи обнаружили неонатальную линию — своего рода «годовое кольцо», которое образуется в момент появления на свет. Эта линия возникает из-за быстрого роста ткани, который начинается сразу после рождения.
По неонатальной линии биологи измерили обхват костей, и рассчитали вес животного в день его рождения. Получилось примерно полтора килограмма. Затем они определили массу взрослой особи на момент смерти по той же кости, и получили 12 килограммов.
Данные по чиникводону сравнили с базой данных по 5270 видам современных амниот: 1869 видам млекопитающих, 2619 видам нептичьих рептилий и 782 видам птиц. Оказалось, что у яйцекладущих млекопитающих и рептилий вес детеныша обычно не превышает полпроцента от веса взрослого, но у чиникводона он составлял целых 14%. Он не мог бы уместиться ни в одном яйце. Кроме того, пропорции тела чиникводона также не совпадают с таковыми у яйцекладущих, зато похожи на параметры современных плацентарных млекопитающих.
Самое странное касается ехидны и утконоса, современных яйцекладущих млекопитающих. Долгое время их способ размножения считался архаичным и примитивным. Но авторы статьи предположили, что ехидна и утконос могли переизобрести яйцерождение вторично, уже после того, как цинодонты перешли к настоящим родам. Но для проверки этой гипотезы нужно исследовать больше окаменелостей.
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