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Китай приступил к строительству транспортного кольца длиной 27 тысяч километров
Власти Китая представили масштабный проект создания единого транспортного кольца, которое пройдет вдоль сухопутных границ и морского побережья страны. Реализация проекта намечена на период 15-го пятилетнего плана (2026–2030 годы).
Как сообщило Министерство транспорта КНР, основу нового маршрута составят три национальные автомагистрали — G219, G331 и G228, общая протяженность которых превысит 27 тысяч километров.
Три трассы сходятся в трех стратегически важных точках — Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, провинции Ляонин на северо-востоке и Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге. Вместе они образуют гигантское транспортное кольцо, охватывающее практически весь периметр Китая.
Автомагистраль G331 протянулась примерно на 9200 километров от города Даньдун в провинции Ляонин до города Алтай в Синьцзяне. Она проходит вдоль значительной части северной границы Китая, пересекает степи Внутренней Монголии, а также важнейшие сельскохозяйственные, лесные и энергетические районы северо-востока страны.
Трасса G219 длиной около 10 тысяч километров соединяет район Канас в Синьцзяне с городом Дунсин в Гуанси, проходя вдоль западной границы Китая. Это самая разнообразная по природным ландшафтам магистраль: она пересекает пустыни, Цинхай-Тибетское нагорье, Гималаи, глубокие ущелья, ледники и заболоченные территории.
Автомагистраль G228 протяженностью около 7400 километров проходит вдоль восточного и южного побережья страны, соединяя Даньдун и Дунсин. Она связывает десятки приморских городов и пересекает крупнейшие речные системы Китая, включая бассейны рек Янцзы и Чжуцзян (Жемчужной реки).
Значение нового транспортного кольца выходит далеко за рамки развития дорожной инфраструктуры. В Министерстве транспорта подчеркивают, что оно станет важным туристическим маршрутом, коридором для освоения природных ресурсов и укрепления приграничных территорий.
Реализация проекта позволит значительно улучшить транспортную доступность приграничных уездов и удаленных населенных пунктов, обеспечив их более эффективное подключение к национальной сети автомобильных дорог. Ожидается, что новая инфраструктура станет стимулом для развития сельского туризма, семейных гостевых домов и индустрии отдыха, что, в свою очередь, будет способствовать возрождению сельских территорий и повышению уровня жизни в приграничных регионах.
«Золотое мегакольцо» объединит сотни природных и исторических достопримечательностей, а также соединит между собой крупнейшие сельскохозяйственные, горнодобывающие, энергетические и промышленные центры Китая. Кроме того, транспортная сеть свяжет более 100 крупнейших пограничных пунктов пропуска и многочисленные морские порты, что позволит повысить эффективность логистики, внешней торговли и укрепить безопасность государственных границ.
Таким образом, проект представляет собой не просто объединение трех автомагистралей. Он станет важной частью национальной комплексной трехмерной транспортной сети Китая, обеспечивая более свободное перемещение людей, товаров и ресурсов, а также способствуя дальнейшей экономической интеграции страны.
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