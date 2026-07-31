Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Масштабы заселения доколумбовой Амазонии долго оставались предметом споров. Плотный лес скрывает рельеф, поэтому памятники очень часто находили на вырубленных участках или там, где они были заметны с воздуха. Из-за этого было трудно понять, насколько многочисленными были местные общества и как сильно они изменили окружающую среду. Ситуация начала меняться благодаря воздушному лазерному сканированию, помогающему увидеть поверхность земли под кронами деревьев.

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, детально исследовали штаты Акри и Амазонас в Бразилии. Они изучили геоглифы: большие круглые, квадратные и многоугольные площадки, окруженные рвами и земляными валами. Некоторые из них занимают гектары, а глубина рвов достигает пяти метров. Они могут быть связаны с культурой местных жителей цивилизации Акири. Геоглифы начали строить более 2500 лет назад, а большинство относящихся к этой традиции объектов датируется периодом примерно с 600 года до нашей эры до 850 года нашей эры.

Ученые провели воздушное лазерное сканирование по маршрутам общей протяженностью 4430 километров. После обработки данных лидара исследователи получили цифровые модели рельефа, на которых стали видны рвы, валы, дороги и площадки, скрытые растительностью. Всего зафиксировали 432 земляных сооружения, причем ранее были известны лишь 36 из них.

Объединив лидарные данные, спутниковые снимки, результаты раскопок и сведения о распределении известных геоглифов, ученые оценили территорию Акири примерно в 183 тысячи квадратных километров. По их расчетам, там может находиться 24-30 тысяч земляных сооружений, примерно две трети которых относятся к периоду Акири. Наибольшая активность строительства и использования геоглифов приходилась, вероятно, на 100-300 годы нашей эры.

Многие геоглифы были не деревнями и не крепостями, а общественными, церемониальными и политическими центрами, куда периодически собирались жители окрестностей. Возведение и поддержание таких комплексов требовало большого числа работников, разделения труда, знания геометрии и устойчивой организации. На основании всех данных исследователи оценили население Акири на пике развития в 1,25-3 миллиона человек. Меньшее количество людей просто не смогло бы создать и обслуживать такое количество комплексов.

На это же указал тот факт, что жители выращивали кукурузу, тыкву и другие культуры, поддерживали плодородие почв, использовали контролируемые выжигания и распространяли полезные деревья, включая бразильский орех и пальмы. Причем делали они это на большой площади и продолжительное время. Поэтому современный состав лесов, распределение растений и свойства почв отчасти могут быть наследием многовековой человеческой деятельности.

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Андрей Серегин 150 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.