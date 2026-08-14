Регулярные подъемы пешком по лестнице назвали средством продления жизни
Если у вас есть выбор между лестницей и лифтом, выбирайте лестницу. Согласно результатам нового исследования, у людей, регулярно поднимающихся пешком по лестнице, риск скончаться от сердечно-сосудистых проблем ниже на 39%, а от любых других причин — на 24%, чем у тех, кто пользуется лестницей лишь иногда.
Основная причина преждевременной смерти во всем мире — сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего ишемическая болезнь сердца и инсульт. По данным, приведенным в масштабном исследовании «Глобальное бремя болезней», число зарегистрированных случаев сердечно-сосудистых заболеваний с 1990 по 2019 год почти удвоилось: с 271 миллиона в 1990-м до 523 миллионов в 2019-м.
Исследования доказали, что болезни сердца и сосудов в значительной степени можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. Речь идет о регулярной физической активности, сбалансированном питании, профилактике диабета, отказе от курения, поддержании здорового веса, а также контроле артериального давления и уровня холестерина в крови.
Однако, хотя информация о пользе физической активности для здоровья давно стала общеизвестной, проблема малоподвижного образа жизни не только не исчезает, но даже нарастает. Более четверти взрослых людей во всем мире слишком много времени проводят сидя, не соблюдая рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения уровни — от 150 до 300 минут в неделю умеренных нагрузок или от 75 до 150 минут в неделю интенсивных тренировок.
Поэтому столь важны практические стратегии по снижению сердечно-сосудистого риска, которые не требуют каких-то специальных действий, к примеру покупки абонемента в спортзал и его регулярного посещения.
Группа кардиологов из Медицинской школы Университета Восточной Англии (Великобритания) решила выяснить, имеет ли потенциал для снижения риска болезней сердца и сосудов такой практичный и часто упускаемый из виду способ включить физическую активность в повседневную жизнь, как регулярный подъем пешком по лестнице.
Исследователи, статья которых опубликована в издании American Journal of Cardiovascular Drugs, провели систематический обзор девяти и метаанализ пяти высококачественных исследований, посвященных зависимости между риском ранней смерти и привычкой подниматься пешком по лестнице.
В первой группе исследований участвовали свыше 480 тысяч человек. В среднем наблюдения за участниками, среди которых были как здоровые люди, так и те, у кого в анамнезе значились проблемы с сердцем, вели на протяжении 14 лет. Во второй группе исследований принимали участие свыше 455 тысяч человек.
В итоге ученые обнаружили устойчивую связь между подъемами по лестнице и снижением риска как сердечно-сосудистой смерти, так и общей смертности. Люди, регулярно поднимавшиеся пешком по лестнице, на 39% реже преждевременно умирали от проблем с сердцем и на 24% реже — от любой другой причины, по сравнению с людьми, которые поднимались по лестнице не так часто. Кроме того, у людей, привыкших ходить по лестнице пешком, реже развивались серьезные сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность.
Одно крупное исследование, включенное в анализ, показало, что наибольшую пользу может принести подъем примерно на шесть лестничных пролетов в день. Правда, специалисты отметили, что оптимальная «доза» требует дальнейшего изучения.
«В отличие от похода в спортзал или на тренировку, подъем по лестнице легко вписать в свой распорядок дня. Это хороший вариант для людей, у которых мало времени или нет возможности заниматься спортом. Поэтому, если у вас есть выбор между лестницей и лифтом, выбирайте лестницу, это полезно для сердца», — посоветовала ведущий автор статьи Софи Пэддок.
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