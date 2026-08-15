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Почти вечный бетон древних: почему римские сооружения стоят, а современные крошатся

Римский бетон, opus caementicium, позволил Римской республике, а позднее и Римской империи вести строительство в масштабах, недоступных предшествующим цивилизациям. Многие сооружения, созданные с его использованием, стоят до сих пор — спустя две тысячи лет.

Пантеон / © Getty Images

Именно долговечность римского бетона долгое время оставалась загадкой.

На самом деле он не прочнее современного бетона. Современные высокопрочные составы обеспечивают гораздо более высокую и предсказуемую прочность на сжатие, а стальное армирование позволяет бетону выдерживать растягивающие и изгибающие нагрузки. И все же древнеримские конструкции зачастую переживают современные.

Секрет, по-видимому, заключается не столько в абсолютной прочности материала, сколько в составе римских смесей и в том, как именно строители использовали их свойства.

Что такое бетон?

Бетон — прочный строительный материал, который получают смешиванием цемента, воды, песка и крупного заполнителя — например, гравия. Свежий бетон можно заливать в формы, где он постепенно затвердевает, превращаясь в подобный камню монолит.

Сегодня бетон используется практически повсеместно — от фундаментов и автомобильных дорог до тротуаров и мостов.

Термины «бетон» и «цемент» нередко употребляют как взаимозаменяемые, однако это не одно и то же. Цемент — лишь один из компонентов бетона, мелкодисперсное вяжущее вещество, связывающее остальные материалы.

Современный портландцемент обычно производят путем нагревания тщательно подобранной смеси известняка и глины с последующим измельчением получившегося материала в тонкий порошок. При смешивании с водой цемент вступает в реакцию гидратации и связывает компоненты в единое целое. Однако чистый цементный камень склонен к усадке и образованию трещин, поэтому на практике цемент обычно используют вместе с заполнителями.

Как римляне использовали бетон

Камень и глину люди применяли в строительстве задолго до появления Римской республики, а базовые технологии изготовления строительных растворов совершенствовались на протяжении столетий.

Римляне пошли значительно дальше и разработали технологии производства бетона, которые позволили создавать сооружения гораздо большего размера, чем прежде. До этого при строительстве крупных зданий главным материалом служили каменные блоки.

Бетон дал римлянам возможность быстро и относительно дешево возводить своды, арки и купола.

Одним из ключевых компонентов многих римских бетонных смесей была пуццолана — вулканический пепел, смешанный с известью. Некоторые римские строители, судя по всему, добавляли негашеную известь непосредственно к пуццолане еще до внесения воды. Возникающее при этом тепло изменяло химические свойства смеси, оставляя внутри затвердевшего бетона небольшие включения извести.

Когда спустя годы или даже столетия в трещину попадала вода, эти включения могли высвобождать кальций. Он вновь кристаллизовался и помогал запечатывать образовавшиеся трещины.

Таким образом, римский бетон обладал своего рода способностью к самовосстановлению.

Пуццолановый бетон имел еще одно чрезвычайно важное преимущество: он мог затвердевать под водой. Это произвело революцию в морском строительстве, позволив римлянам возводить портовые сооружения, причалы и волноломы. В таких конструкциях морская вода на протяжении длительного времени вступала в химические реакции с вулканическими компонентами бетона, способствуя образованию новых минералов, которые укрепляли отдельные участки материала.

Римляне также умело использовали механические свойства бетона. Они строили арки, своды и купола таким образом, чтобы основная часть нагрузки передавалась на сжатие — именно тот вид нагрузки, который бетон выдерживает особенно хорошо.

Как бетон изменил римское строительство

Использование бетона стало настоящей революцией в строительстве. Римляне получили возможность возводить сооружения, которые были крупнее, сложнее и во многих случаях долговечнее всего, что существовало прежде. До появления римского бетона большинство монументальных зданий строилось из тщательно обработанных каменных блоков или кирпича.

С бетоном римляне смогли создавать гигантские общественные сооружения, многие из которых сохранились до наших дней. Одним из наиболее впечатляющих примеров является Пантеон, завершенный примерно в 125–128 годах нашей эры. Его купол диаметром около 43,3 метра остается крупнейшим в мире неармированным бетонным куполом.

Бетон позволил римским инженерам гораздо быстрее и экономичнее сооружать огромные купола, своды, арки и фундаменты. Сочетая бетон с камнем и кирпичом, они строили гигантские амфитеатры, включая Колизей, способный вместить многие тысячи зрителей. Не менее впечатляющими были обширные системы акведуков, снабжавшие города пресной водой.

Бетон широко применялся при строительстве терм и других общественных зданий, особенно их фундаментов. Из него также возводили многоквартирные дома — инсулы, — и отдельные жилые дома — домусы.

Современный бетон вовсе не является неудачной версией римского. Он создается для конструкций, о которых римские инженеры даже не могли помыслить: небоскребов, мостов с огромными пролетами, тонких перекрытий и современных автомобильных магистралей, рассчитанных на колоссальные нагрузки. Современные инженеры могут точно подбирать состав бетонной смеси, добиваясь заранее заданной прочности, времени твердения, удобоукладываемости и устойчивости к конкретным климатическим условиям.

Огромную роль играет и стальное армирование. Оно позволяет бетону выдерживать растяжение и изгиб, хотя со временем коррозия арматуры может стать причиной разрушения окружающего бетона.

Римский бетон, как правило, не имел стального армирования. Современный железобетон использует стальные стержни, которые воспринимают растягивающие и изгибающие нагрузки. Именно это сочетание позволяет строить более высокие здания, более тонкие перекрытия и более длинные мосты, чем было бы возможно с использованием одного лишь неармированного бетона. Однако отсутствие стали имело и неожиданное преимущество: римские конструкции были лишены одной из распространённых причин разрушения современного железобетона. Когда вода и соли проникают к стальной арматуре, металл начинает ржаветь. При этом он расширяется, создавая внутреннее давление и вызывая растрескивание окружающего бетона.

Римляне в основном использовали доступные на месте материалы, хотя ценную вулканическую золу из районов вокруг Неаполитанского залива перевозили на значительные расстояния для реализации крупных строительных проектов.

Современный цемент, напротив, производится из широко доступного сырья в условиях строго контролируемого промышленного процесса. Это позволяет получать гораздо более стабильные и предсказуемые характеристики материала.

Хотя римский бетон больше не используется в современном строительстве в его древней форме, исследователи активно изучают механизмы, обеспечивавшие его долговечность.

Особый интерес вызывают известковые включения, способные способствовать заживлению трещин, а также долгосрочные химические реакции, происходившие в древнем бетоне морских сооружений.

Опыт римского морского строительства может помочь инженерам создать более экологичные и долговечные материалы для современных портов, причалов и других сооружений, постоянно подвергающихся воздействию воды.

Чему современное строительство может научиться у римлян

Современным строителям вовсе не обязательно выбирать между скоростью, прочностью и долговечностью.

Сегодня исследователи пытаются объединить предсказуемые характеристики и конструкционные возможности современного железобетона с некоторыми свойствами римских материалов — в частности, способностью закрывать трещины и продолжать полезные химические реакции спустя десятилетия и даже столетия после укладки.

Бетонные смеси, созданные по мотивам римских технологий, в будущем могут сократить расходы на ремонт, увеличить срок службы сооружений и снизить экологическую нагрузку за счет уменьшения частоты, с которой бетонные конструкции приходится заменять.

Сохранившиеся римские сооружения вовсе не доказывают, что древний бетон во всех отношениях превосходил современный. Скорее, они демонстрируют, насколько важны правильно подобранные материалы, массивные конструкции, работающие преимущественно на сжатие, и продолжающиеся внутри бетона химические процессы.

Именно сочетание этих факторов позволяет древнеримским сооружениям сохраняться на протяжении тысячелетий.

Если инженерам удастся перенести хотя бы часть этих принципов в современные технологии, бетон будущего может стать значительно долговечнее — не жертвуя при этом прочностью, универсальностью и предсказуемостью, необходимыми современной архитектуре и инфраструктуре.