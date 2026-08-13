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Пассажирский самолет C919 впервые выполнил международный коммерческий рейс

Разработанный в Китае пассажирский самолет C919 12 августа благополучно приземлился в новом аэропорту Улан-Батора после вылета из международного аэропорта Пекина. Таким образом, самолет выполнил свой первый регулярный международный коммерческий пассажирский рейс.

Пассажирский самолет C919 впервые выполнил международный коммерческий рейс / © Courtesy of China Southern Airlines

В аэропорту по случаю прибытия лайнера состоялась торжественная церемония водяной арки. Пассажиры один за другим покидали самолет, после чего стали свидетелями выступления артистов с традиционными монгольскими танцами. Встречали прибывших также сотрудники аэропорта в национальных монгольских костюмах.

Это первый международный маршрут C919 с момента начала его коммерческой эксплуатации. Тем самым разработанный в Китае среднемагистральный пассажирский лайнер официально выходит на новый этап — регулярные международные перевозки.

Согласно имеющейся информации, рейсы выполняются под номерами CA723/CA724 и на ежедневной основе соединяют Пекин и Улан-Батор.

C919 стал первым разработанным в Китае крупным пассажирским самолетом гражданского назначения. С момента начала коммерческой эксплуатации он успешно работает на многочисленных внутренних маршрутах. Лайнер получил широкое признание на рынке благодаря надежным летным характеристикам, комфортабельному салону и высоким стандартам безопасности.

Начало эксплуатации C919 на международном маршруте между Китаем и Монголией свидетельствует о том, что самолет успешно прошел проверку на соответствие требованиям гражданской авиации двух стран. Это позволило ему официально получить допуск к регулярным международным коммерческим пассажирским перевозкам.