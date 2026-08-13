Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пассажирский самолет C919 впервые выполнил международный коммерческий рейс
Разработанный в Китае пассажирский самолет C919 12 августа благополучно приземлился в новом аэропорту Улан-Батора после вылета из международного аэропорта Пекина. Таким образом, самолет выполнил свой первый регулярный международный коммерческий пассажирский рейс.
В аэропорту по случаю прибытия лайнера состоялась торжественная церемония водяной арки. Пассажиры один за другим покидали самолет, после чего стали свидетелями выступления артистов с традиционными монгольскими танцами. Встречали прибывших также сотрудники аэропорта в национальных монгольских костюмах.
Это первый международный маршрут C919 с момента начала его коммерческой эксплуатации. Тем самым разработанный в Китае среднемагистральный пассажирский лайнер официально выходит на новый этап — регулярные международные перевозки.
Согласно имеющейся информации, рейсы выполняются под номерами CA723/CA724 и на ежедневной основе соединяют Пекин и Улан-Батор.
C919 стал первым разработанным в Китае крупным пассажирским самолетом гражданского назначения. С момента начала коммерческой эксплуатации он успешно работает на многочисленных внутренних маршрутах. Лайнер получил широкое признание на рынке благодаря надежным летным характеристикам, комфортабельному салону и высоким стандартам безопасности.
Начало эксплуатации C919 на международном маршруте между Китаем и Монголией свидетельствует о том, что самолет успешно прошел проверку на соответствие требованиям гражданской авиации двух стран. Это позволило ему официально получить допуск к регулярным международным коммерческим пассажирским перевозкам.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
МС-21-310 — импортозамещенная версия российского пассажирского самолета МС-21. Вскоре он появится на отечественных аэродромах, пообещали в «Ростехе». Также госкорпорация опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс строительства этого авиалайнера.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Сентября, 2017
Преступность завтрашнего дня
28 Августа, 2014
Московский автосалон. Топ 15 новинок
17 Января, 2016
Состояние и перспективы украинских ВВС
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии