Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка

Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.

Масштабный проект провели ученые из Международного университета Флориды и Университета Джорджа Мейсона (США). Исследователи отслеживали долгосрочную успеваемость 400 тысяч учащихся округа Майами-Дейд начиная с третьего класса и вплоть до окончания школы. Поскольку 70% населения округа составляют латиноамериканцы, проект стал крупнейшим в истории исследованием с участием этой этнической группы.

В штате Флорида школьное обучение начинается в пять лет с обязательного нулевого класса. Годом ранее для четырехлеток доступна программа Voluntary Prekindergarten — бесплатный государственный детский сад. Выяснилось, что выпускники этих детских садов с годовой подготовительной программой стабильно получали более высокие оценки и лучше сдавали тесты на протяжении всех последующих лет учебы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Early Childhood Research Quarterly.

Главный секрет успеха государственных программ оказался в квалификации педагогов и соблюдении школьного распорядка. В отличие от детских садов, где требования к персоналу минимальны, только в школьных подготовительных группах от воспитателей строго требовалось наличие высшего профильного образования.

«Наши данные опровергают представление скептиков о том, что работа с малышами — это просто присмотр, не требующий диплома. Подготовленный педагог знает детскую психологию и умеет находить с малышами общий язык. Если же ребенок проводит эти важные годы перед телевизором или в режиме „сиди тихо и не мешай“ с неквалифицированными сиделками, он приходит в первый класс не готовым ни академически, ни эмоционально», — объяснил соавтор исследования Чарльз Блейкер. Кроме того, раннее погружение в школьный ритм помогает детям безболезненно адаптироваться к дисциплине и школьным требованиям.

Авторы научной работы подчеркнули: их цель не в том, чтобы государственная система стала монополистом в подготовке к школе, а в том, чтобы перенести уже работающие успешные методики в коммерческий сектор детских садов и дошкольных центров. Чтобы помочь родителям выбрать правильное заведение для дошкольника, ученые советуют обращать внимание на текучку кадров (малышам критически важна привязанность к воспитателю), собирать отзывы других семей и без колебаний менять заведение, если ребенку в нем некомфортно.

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