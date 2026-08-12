Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Масштабный проект провели ученые из Международного университета Флориды и Университета Джорджа Мейсона (США). Исследователи отслеживали долгосрочную успеваемость 400 тысяч учащихся округа Майами-Дейд начиная с третьего класса и вплоть до окончания школы. Поскольку 70% населения округа составляют латиноамериканцы, проект стал крупнейшим в истории исследованием с участием этой этнической группы.
В штате Флорида школьное обучение начинается в пять лет с обязательного нулевого класса. Годом ранее для четырехлеток доступна программа Voluntary Prekindergarten — бесплатный государственный детский сад. Выяснилось, что выпускники этих детских садов с годовой подготовительной программой стабильно получали более высокие оценки и лучше сдавали тесты на протяжении всех последующих лет учебы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Early Childhood Research Quarterly.
Главный секрет успеха государственных программ оказался в квалификации педагогов и соблюдении школьного распорядка. В отличие от детских садов, где требования к персоналу минимальны, только в школьных подготовительных группах от воспитателей строго требовалось наличие высшего профильного образования.
«Наши данные опровергают представление скептиков о том, что работа с малышами — это просто присмотр, не требующий диплома. Подготовленный педагог знает детскую психологию и умеет находить с малышами общий язык. Если же ребенок проводит эти важные годы перед телевизором или в режиме „сиди тихо и не мешай“ с неквалифицированными сиделками, он приходит в первый класс не готовым ни академически, ни эмоционально», — объяснил соавтор исследования Чарльз Блейкер. Кроме того, раннее погружение в школьный ритм помогает детям безболезненно адаптироваться к дисциплине и школьным требованиям.
Авторы научной работы подчеркнули: их цель не в том, чтобы государственная система стала монополистом в подготовке к школе, а в том, чтобы перенести уже работающие успешные методики в коммерческий сектор детских садов и дошкольных центров. Чтобы помочь родителям выбрать правильное заведение для дошкольника, ученые советуют обращать внимание на текучку кадров (малышам критически важна привязанность к воспитателю), собирать отзывы других семей и без колебаний менять заведение, если ребенку в нем некомфортно.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
МС-21-310 — импортозамещенная версия российского пассажирского самолета МС-21. Вскоре он появится на отечественных аэродромах, пообещали в «Ростехе». Также госкорпорация опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс строительства этого авиалайнера.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Августа, 2014
Московский автосалон. Топ 15 новинок
27 Июля, 2017
От обезьяны к человеку: десять шагов
3 Сентября, 2014
Жизнь и смерть звезд
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
7 Октября, 2013
10 советов как взбодрить свой ум
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии