Нейробиологи объяснили склонность людей выбирать привычные варианты вопреки выгоде
Повторение ранее сделанного выбора способно фундаментально менять человеческие предпочтения. Мозг запоминает прошлые действия и начинает считать их привлекательнее, даже если в наличии равные или более выгодные варианты. Как выяснилось, привычка повторения превращается в автопилот, заставляющий человека выбирать знакомое без какого-либо анализа выгоды.
Международный коллектив нейробиологов из Дрезденского технического университета (Германия) изучил механизм формирования стойких поведенческих привычек. Ученые проанализировали данные девяти крупных экспериментов по принятию решений, а также шести ранее опубликованных исследований с участием более 700 добровольцев. Результаты работы представлены в научном журнале Communications Psychology.
Во время тестов участники сначала привыкали выбирать конкретные варианты в одной ситуации. Затем исследователи предлагали им те же самые варианты, но уже в совершенно новых условиях и комбинациях. Выяснилось, что люди склонны регулярно повторять действия, совершенные ранее, даже если в изменившейся ситуации они объективно теряют свою целесообразность.
Вместо того чтобы каждый раз с нуля сопоставлять плюсы и минусы, нервная система задействует автоматический мыслительный ярлык: мозг опирается на память о самом факте прошлого действия. При этом частое повторение выбора не просто побуждает человека снова указывать на привычный предмет, но и напрямую перестраивает восприятие: участники эксперимента подсознательно присваивали наиболее часто выбираемым вариантам более высокую субъективную ценность.
«Наше исследование показывает, что многие „нерациональные“ предпочтения возникают не потому, что люди запоминают ценность предметов относительно друг друга, а из-за стремления просто повторить действие, которому они отдавали приоритет ранее. Это прямое повторение может приводить к тому, что знакомый вариант будут выбирать и в новых условиях — даже при наличии равных или явно лучших альтернатив», — пояснил ведущий автор исследования доктор Бен Вагнер.
Это открытие объясняет, почему люди из раза в раз повторяют одни и те же действия — от привычных покупок до укоренившихся бытовых ритуалов. Новые данные помогут специалистам по поведению и маркетингу создавать более точные модели того, как человек принимает решения в реальной жизни.
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