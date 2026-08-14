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14 августа, 15:29
Марк Чернов
1
198

Нейробиологи объяснили склонность людей выбирать привычные варианты вопреки выгоде

❋ 4.1

Повторение ранее сделанного выбора способно фундаментально менять человеческие предпочтения. Мозг запоминает прошлые действия и начинает считать их привлекательнее, даже если в наличии равные или более выгодные варианты. Как выяснилось, привычка повторения превращается в автопилот, заставляющий человека выбирать знакомое без какого-либо анализа выгоды.

Психология
# мозг
# нейробиология
# нейронаука
# привычки
# принятие решений
# Психология
Знакомый выбор мозг может считать лучшим, даже когда есть более выгодная альтернатива
Знакомый выбор мозг может считать лучшим, даже когда есть более выгодная альтернатива / © Кадр из фильма «Матрица»

Международный коллектив нейробиологов из Дрезденского технического университета (Германия) изучил механизм формирования стойких поведенческих привычек. Ученые проанализировали данные девяти крупных экспериментов по принятию решений, а также шести ранее опубликованных исследований с участием более 700 добровольцев. Результаты работы представлены в научном журнале Communications Psychology.

Во время тестов участники сначала привыкали выбирать конкретные варианты в одной ситуации. Затем исследователи предлагали им те же самые варианты, но уже в совершенно новых условиях и комбинациях. Выяснилось, что люди склонны регулярно повторять действия, совершенные ранее, даже если в изменившейся ситуации они объективно теряют свою целесообразность.

Вместо того чтобы каждый раз с нуля сопоставлять плюсы и минусы, нервная система задействует автоматический мыслительный ярлык: мозг опирается на память о самом факте прошлого действия. При этом частое повторение выбора не просто побуждает человека снова указывать на привычный предмет, но и напрямую перестраивает восприятие: участники эксперимента подсознательно присваивали наиболее часто выбираемым вариантам более высокую субъективную ценность.

«Наше исследование показывает, что многие „нерациональные“ предпочтения возникают не потому, что люди запоминают ценность предметов относительно друг друга, а из-за стремления просто повторить действие, которому они отдавали приоритет ранее. Это прямое повторение может приводить к тому, что знакомый вариант будут выбирать и в новых условиях — даже при наличии равных или явно лучших альтернатив», — пояснил ведущий автор исследования доктор Бен Вагнер.

Это открытие объясняет, почему люди из раза в раз повторяют одни и те же действия — от привычных покупок до укоренившихся бытовых ритуалов. Новые данные помогут специалистам по поведению и маркетингу создавать более точные модели того, как человек принимает решения в реальной жизни.

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Марк Чернов
Марк Чернов
95 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Психология
# мозг
# нейробиология
# нейронаука
# привычки
# принятие решений
# Психология
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Комментарии

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1 Комментарий
Влад Булыжник
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Jasmine Wikstrom
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Александр Березин
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Иван Иванов
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Mikhail Lukashev
3 часа назад
В, да вы что? Это с каких это пор?

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В М
4 часа назад
Иван, Средняя и медианная это одно и тоже. А вот модальная, совсем другое дело.

Карта: как изменились доходы стран за последние 30 лет 

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Сергей, глюоные флуктации как вы их обозвали это не есть глубоко, пока всего лишь сложно , наша цель вообще-то темная материя. Понимание того как ею

Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре

Иван Иванов
4 часа назад
А записи таких лекций ведут? Если ведут выкладываются где нить? Или это чисто офлайн?

Ложь и статистика: учимся сомневаться в очевидном

Ondrey Valenteenovich
6 часов назад
В пустыне расти вверх не рационально..

Jeddah Tower достиг 110 этажей: строительство километрового небоскреба в Саудовской Аравии продолжается

Рихард Фишер
7 часов назад
Сгс, не вижу смысла,зачем им сочинять сказки.

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Rafe
10 часов назад
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Rafe
11 часов назад
Отличная новость! Как сотрудник компании, слежу за проектом MOTHRA с самого начала. 1140 линз Canon — это невероятный инженерный прорыв. Ждем первых

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Пользователь Google
14 часов назад
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