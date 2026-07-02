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Космос в деталях: объявлены финалисты «Астрономического фотографа года»

Королевская обсерватория Гринвича представила шорт-лист ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года» (Astronomy Photographer of the Year). В этом году на конкурс поступило почти четыре тысячи работ, присланных как профессиональными фотографами, так и увлеченными любителями из 66 стран.

Полярное сияние над водохранилищем Кози / © Samuel Morse

Проводимый уже в 18-й раз, «Астрономический фотограф года» считается одним из самых престижных международных конкурсов, посвященных искусству астрофотографии и популяризации астрономии. В программу входят девять основных номинаций и две специальные премии. Экспертное жюри также выберет абсолютного победителя конкурса. Все отмеченные работы будут представлены на выставке, которая откроется 18 сентября в Национальном морском музее Великобритании. Имена победителей объявят накануне открытия экспозиции.

Космические соседи: Красавица и чудовище / © Yijing Zhu and Xinghan Yang

Пока же судьи представили фотографии, вошедшие в шорт-лист восьми основных номинаций. Каждая из них претендует на победу в своей категории, а также на главный приз конкурса.

Под наблюдением Луны / © Jean-François Gely

В двух специальных номинациях, а также в девятой основной категории — «Молодой астрономический фотограф года» — в финал вышло по одному участнику.

Мрачное солнечное затмение / © James McBeath

Конкурс в очередной раз показал, что астрофотография — это не только способ запечатлеть Вселенную, но и возможность пробудить любознательность, вдохновить людей на изучение науки и объединить их общим чувством восхищения космосом. Организаторы надеются, что это поможет еще большему числу людей открыть для себя тихую красоту звездного неба и почувствовать свое место под бескрайним космосом.

Взвешенная плазма / © Mario Cogo

Комета C/2025 A6 над Швейцарскими Альпами / © Jakob Sahner

У скалы Хохо / © Evan McKay

NGC 7293: Туманность Улитка / © Humbert Cédric

Туманность Гама / © Ani Shastry

Небесные врата / © Yoshiki Abe