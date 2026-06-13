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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 июня, 13:57
Рейтинг: +237
Посты: 849

Почему июньские арбузы опасны для детей?

С наступлением жарких дней люди спешат порадовать себя арбузами. Однако эксперты предупреждают, что для жителей средних широт арбузы, купленные в июне-июле, могут оказаться вредными.

Сообщество
# арбуз
# еда
# здоровье
# лето
# нитраты
# нитриты
# продукты питания
© Игоревич, Wikipedia 
© Игоревич, Wikipedia 

В средних широтах арбузы выращивают двумя способами — в открытом грунте и в теплицах. В российских регионах срок созревания арбузов в открытом грунте — август. Все арбузы, попадающие на полку в первые месяцы лета, обычно привозят из более южных стран или выращивают в теплицах. 

Тепличные арбузы вызывают тревогу у экспертов. В теплицах арбузам не всегда хватает света. Кроме того, при их выращивании могут применять удобрения с высоким содержанием азота. 

В таких условиях арбузы не успевают переработать накопленные нитраты и они остаются в мякоти. В организме человека нитраты превращаются в нитриты (соли азотистой кислоты). Нитриты в свою очередь могут стать причиной развития метгемоглобинемии — состояния, влияющего на способность крови переносить кислород. 

В группе риска оказываются дети. У них могут начаться тошнота и понос, посинеть губы и ногти, а дыхание стать учащенным. Это состояние не смертельно, но явно может испортить ребенку день и напугать родителей.

Жителям средней полосы лучше дождаться августа, когда арбузы поспеют в открытом грунте.

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