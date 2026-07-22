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22 июля, 15:33
Александр Березин
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Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

❋ 4.3

Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# лунная гонка
Виктор Гловер на борту космического корабля Orion во время пролетной миссии к Луне / © NASA

Гловер сделал это заявление на форуме исследовательской науки NASA, который прошел 21 июля в Исследовательском центре Эймса (Калифорния, США). Он обратился к главе Агентства Джареду Айзекману с просьбой о пересмотре первой пилотируемой миссии «Артемида». Напомним, что сейчас NASA планирует ее на осень 2028 года, но общая ситуация с готовностью элементов миссии скорее указывает на 2029 год.

Мысль Гловера в том, что высаживать людей на южном полюсе Луны в первой же миссии 2020-х годов не стоит. Зоны посадки у экватора, где высаживались экипажи «Аполлонов» более полувека назад, лучше знакомы землянам, чем район высоких широт. «Если вы хотите сделать что-то быстро, лучше идти по знакомой дороге, — отметил он. — Нам надо высадиться. Если мы хотим сделать это быстро, надо выбирать знакомый путь, хорошее освещение лунным днем — и экватор».

Один из аргументов Гловера уже технически устарел: он сослался на то, что забрать людей из приполярной зоны с помощью корабля Orion будет сложнее, поскольку он не сможет сделать это сразу после высадки, придется ждать несколько дней. Однако, как отмечал Naked Science, NASA уже приняло решение о том, что Orion будет лететь к Луне стыкованным со Starship. Это резко увеличит энергетические возможности первого и снимает с него необходимость использовать сложную орбиту, с которой он не может быстро забрать астронавтов с Селены, если у них что-то пойдет не так.

Фото Земли над краем лунного диска, сделанное во время миссии «Артемида II», в которой участвовал Виктор Гловер / © NASA

Но астронавт прав в том, что полярная высадка создает другие сложности. Солнце здесь даже днем стоит очень низко над горизонтом, а тени длинны и видимость в них ограничена. Безопасная посадка с визуальной корректировкой со стороны экипажа в таких условиях может быть осложнена. Да и движение по поверхности в затененных регионах будет непростым. «Вы думаете ехать домой навстречу закатному Солнцу сложно? А теперь представьте себе тот же трюк на другом небесном теле в скафандре».

С его точки зрения логичнее развивать высадки на Луне как программу испытательных полетов — начать с более легкого, потом перейти к сложному. То есть сперва сесть на экваторе, и только после этого, в следующей миссии — на полюсе. Астронавт добавил, что это его личное мнение, которое он высказывал в закрытом порядке и ранее, причем такое, которое не вызвало сочувствия в Агентстве.

Вряд ли позиция Гловера будет услышана и далее: на экваторе США уже высаживали людей и много раз. На этом фоне трудно отказаться от варианта полярной посадки: как мы уже писали, именно там в лунном грунте есть лед и, о чем в руководстве NASA пока не знают, вероятна и вечная мерзлота. Исследовать ее важно, поскольку изотопный состав водного льда укажет на то, как именно возникла Луна.

И в то же время в мнении Гловера немало здравого смысла. Ключевая проблема не в посадке или орбите — она в том, что двигаться по поверхности Луны было трудно и полвека назад, когда это происходило у экватора. В 2020-х задача действительно будет осложняться непростым освещением и тем, что пока новые американские лунные скафандры не прошли полного цикла испытаний не то что на Луне, но и на Земле. Как они поведут себя при длительной прогулке в зонах с перепадами температур — пока остается вопросом.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# лунная гонка
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2 Комментария
Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
8 минут назад
Таких не берут в космонавты
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    Александр Березин
    Александр Березин
    4 минуты назад
    Дмитрий, зато в астронавты берут. Тут еще в том штука, что Гловеру не так много что есть терять. Попасть в наземные экспедиции ему будет сложно, место в них у НАСА мало. Разве что в отряд астронавтов SpaceX перейдет, но там его за этот акт инакомыслия всяко ограничивать не будут.
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