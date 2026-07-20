С Плесецка в обстановке секретности вывели на орбиту новую партию российских спутников «Рассвет»
Ни точное время, ни место пуска никем из отечественных официальных лиц не обозначены. Но из открытых источников ясно, что пуск произошел не ранее вечера 19 июля с космодрома Плесецк. Несколько недель назад группировку упомянул глава государства, обозначив, что она ведет работу над спутниковым управлением боевыми дронами.
Сегодня «Бюро 1440» сообщило о выводе на орбиту второй партии спутников «Рассвет». Точное время пуска не разглашается. В сообщении компании утверждается, что это, якобы, случилось 19 июля 2026 года. В то же время, по чисто техническим причинам, реалистичным временем запуска в этом случае выглядит только вечер прошлых суток.
Первую партию таких спутников запустили в марте 2026 года, четыре месяца назад. Число вновь запущенных спутников не называется, как и время пуска и использованная при этом ракета. Однако компания нацелена на серийные пуски для создания группировки в сотни спутников уже к 2030 году, а это реалистично только при повторяющихся серийных запусках со сходными параметрами. Ряд наблюдателей в связи с этим ожидает и третий пуск (еще одной партии спутников) до конца года.
Исходя из этого, в новой партии должно быть еще 16 спутников. Ранее один из весенних сошел с орбиты досрочно, то есть теперь общее число серийных спутников компании на орбите составит 31 штуку. На то же самое указывают наблюдения любителей с Гавайских островов.
Запуск вероятнее всего (официальной информации нет и по этому вопросу) осуществляли ракетой «Союз-2.1б», поскольку у нее более эффективный двигатель третьей ступени. Это позволяет ей выводить с Плесецка на орбиту «Рассветов» примерно на тонну больше полезной нагрузки, чем могла бы «Союз-2.1а». Ранее «Союз-2.1б» выводил первую серийную партию спутников в марте этого года.
О параметрах текущих спутников мало что известно. Предположительно массой они более 300 килограммов каждый, используют лазерную межспутниковую связь и плазменные двигатели маневрирования и удержания на орбите. Обычно группировку называют «русским Старлинком» в том смысле, что она повторяет за проектом SpaceX выбор орбит спутников. В отличие от спутникового интернета прошлых поколений, эти группировки низкоорбитальны, вращаются в считаных сотнях километров над Землей, а не в десятках тысяч километров. Это позволяет иметь низкий пинг, в пределах 40 миллисекунд даже для первых экспериментальных спутников группировки.
Низкий пинг важен не только для гражданского использования, хотя без него видеосвязь и онлайн-игры довольно затруднительны. Есть и еще один аспект: как отмечал 12 июня 2026 года глава государства, «Бюро 1440» ведет работу и над спутниковым управлением дальними боевыми дронами. Сегодня дроны эффективнее всего используют там, где у них есть оператор. Но подобная схема хорошо работает, только когда пинг измеряется первыми десятками миллисекунд. Поэтому вдалеке от фронта осуществлять такое управление без спутникового интернета с малым пингом не получится.
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