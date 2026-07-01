Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

Главным орудием римских землемеров была грома — вертикальный шест с крестовиной на вершине, с концов которой свисали отвесы с грузиками. Этот прибор помогал инженерам выстраивать идеальные прямые углы и прокладывать длинные прямые линии на пологих ландшафтах. Процесс выглядел просто: один специалист смотрел сквозь грузики громы и направлял других рабочих, заставляя их переставлять вехи вдалеке до тех пор, пока они не выстраивались в безупречно ровную линию.

Для других задач римляне применяли хоробат и диоптру. Хоробат представлял собой длинную шестиметровую деревянную линейку на ножках с отвесами и служил аналогом современного нивелира — с его помощью определяли уклон местности. Диоптра же состояла из диска-основания и визирной трубы, которая позволяла точнее целиться на удаленные объекты. Комбинация этих инструментов помогала прокладывать такие легендарные маршруты, как Аппиева дорога в Италии длиной более 500 километров или 92-километровая Стайн-стрит в Англии. Подробный разбор строительных технологий древности опубликовал научно-популярный ресурс Live Science.

Впрочем, современные историки подчеркивают, что единого стандарта строительства в империи не существовало, а сами дороги оставались прямыми только там, где позволял рельеф. На сложных участках инженеры легко меняли маршрут, чтобы обойти крутые склоны, найти удобный брод через реку или связать дорогу с уже существующими поселениями. На тяжелых рельефах дороги петляли, так как их строили в первую очередь для колесного транспорта, который не мог преодолевать резкие подъемы.

Сами строительные работы проводили разнородными силами: в них участвовали римские солдаты, рабы, военнопленные и местные жители в рамках трудовой повинности. Для сложных объектов вроде мостов привлекали наемных мастеров.

Недавний картографический проект позволил воссоздать около 300 тысяч километров древних путей. Исследователи отмечают, что при всех логистических успехах римские дороги все же уступают современным автомагистралям, поскольку у древних строителей не было нужды сглаживать повороты под высокие скорости моторного транспорта.

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