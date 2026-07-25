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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
25 июля, 21:14
Рейтинг: +269
Посты: 972

Безопасно ли есть варенье, полностью убрав сверху образовавшуюся плесень?

Открыв банку варенья, иногда внутри оказывается плесень. Возникает вопрос: что с таким вареньем делать?

Сообщество
# безопасность
# еда
# здоровье
# плесень
© Elan-Havrilyuk, DepositPhotos
© Elan-Havrilyuk, DepositPhotos

На поверхности варенья появляется небольшая пушистая шапочка. Кажется, если ее убрать, то можно спокойно есть варенье — ничего страшного не случится.

Однако это ошибочное мнение. Пушистая шапочка — это лишь видимая верхушка гриба. Внутри варенья уже могли прорасти многочисленные нити, которые называют гифами.  

Увидеть эти гифы невозможно, но от этого варенье не становится безопасным. Некоторые виды плесени вырабатывают микотоксины. Смертельное отравление получить маловероятно, однако микотоксины могут вызвать аллергические реакции и желудочно-кишечные расстройства.

В домашних условиях невозможно определить, насколько далеко распространились гифы и есть ли в варенье микотоксины. Не спасет и кипячение. Многие микотоксины не разрушаются при термической обработке. В такой ситуации испорченную банку варенья необходимо выбросить.

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