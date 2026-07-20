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Рейтинг самых комфортных и наименее пригодных для жизни городов мира в 2026 году
Индекс глобальной комфортности жизни аналитического подразделения журнала The Economist — Economist Intelligence Unit (EIU) — оценивает качество жизни в городах по пяти ключевым критериям: стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктура, а также культура и окружающая среда.
Новый рейтинг за 2026 год сравнивает города, занявшие верхние и нижние строчки списка, показывая, где созданы наиболее благоприятные условия для жизни, а где развитию по-прежнему мешают вооруженные конфликты, политическая нестабильность и слабое развитие общественных служб.
Первое место с итоговым результатом 98 баллов из 100 занял Копенгаген, став первым за несколько последних лет городом, сумевшим сместить Вену с вершины рейтинга.
Столица Дании получила высокие оценки благодаря эффективной работе государственных служб, безопасной городской среде, развитой транспортной системе, высокому уровню здравоохранения и строгим экологическим стандартам.
На втором месте расположилась Вена, а третью и четвертую позиции заняли два крупнейших города Австралии — Мельбурн и Сидней.
Города Европы и Австралии продолжают задавать мировой стандарт качества городской жизни. Их высокие позиции обеспечиваются развитой системой государственных услуг, современной транспортной инфраструктурой, качественным здравоохранением и высоким уровнем благоустройства.
Швейцария представлена в первой шестерке сразу двумя городами — Цюрихом и Женевой, а Австралия — Мельбурном, Сиднеем и Аделаидой.
Высокие результаты показала и Япония: Осака и Токио получили по 96 баллов.
Единственным городом Северной Америки, вошедшим в первую десятку, стал Ванкувер, что подтверждает репутацию Канады как одной из наиболее комфортных для жизни стран.
В нижней части рейтинга оказались города, где качество жизни серьезно ухудшают вооруженные конфликты, политическая нестабильность, экономические проблемы и недостаточно развитая инфраструктура, что затрудняет предоставление населению надежных общественных услуг.
Последнее место с результатом 32 балла занял Дамаск. Следом расположились Триполи и Дакка.
В число городов с наиболее низкими показателями также вошли Киев, Тегеран, Карачи и Лагос. Для многих из них характерны проблемы с безопасностью, а также перегруженные или недостаточно эффективные системы общественных услуг, что заметно снижает качество повседневной жизни жителей.
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13 Января, 2015
Рудиментарные органы человека
6 Августа, 2014
Умные неандертальцы
20 Июля, 2017
Загадка антивещества
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