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Инфографика: крупнейшие потребители нефти в мире

Нефть остается одним из важнейших стратегических ресурсов мировой экономики, а основная часть мирового спроса приходится всего на несколько государств. В 2025 году крупнейшим потребителем нефти были Соединенные Штаты, которые израсходовали около 7,3 миллиардов баррелей. На втором месте находится Китай с показателем 5,53 миллиарда баррелей.

Инфографика: крупнейшие потребители нефти в мире / © World Visualized

Остальные восемь стран из первой десятки — Индия, Россия, Саудовская Аравия, Япония, Бразилия, Южная Корея, Канада и Германия — заметно уступают двум лидерам, однако вместе формируют огромную долю мирового спроса на нефть.

По данным, собранным Jagran Josh на основе статистики Управления энергетической информации США (EIA), десять крупнейших стран-потребителей ежедневно используют около 61 млн баррелей нефти, что составляет примерно 61% мирового потребления.

Рейтинг крупнейших потребителей нефти в 2025 году выглядит следующим образом:

США — 20,01 миллиона баррелей в сутки;

Китай — 15,15 миллиона баррелей;

Индия — 5,05 миллиона баррелей;

Россия — 3,68 миллиона баррелей;

Саудовская Аравия — 3,65 миллиона баррелей;

Япония — 3,38 миллиона баррелей;

Бразилия — 3,03 миллиона баррелей;

Южная Корея — 2,55 миллиона баррелей;

Канада — 2,41 миллиона баррелей;

Германия — 2,18 миллиона баррелей.

Китай, являющийся крупнейшим в мире импортером сырой нефти, за последние десятилетия значительно увеличил потребление. Если в 1990 году страна использовала около 2,3 миллиона баррелей в сутки, то к 2023 году этот показатель вырос примерно до 16,2 миллиона баррелей.

Третье место занимает Индия, ежедневно потребляющая 5,05 миллиона баррелей нефти. В 1990 году ее спрос составлял всего 1,2 миллиона баррелей в сутки, однако стремительный экономический рост значительно увеличил потребности страны в энергоресурсах. При этом Индия остается крайне зависимой от импорта: более 85% сырой нефти поступает из-за рубежа. Такая зависимость делает страну особенно чувствительной к геополитическим кризисам и колебаниям мировых цен.

Хотя США по-прежнему лидируют по объемам потребления нефти, страны Азии стремительно сокращают отставание. По мере роста энергетических потребностей Китая и Индии, а также перехода западных государств к более экологичным источникам энергии будущее мирового нефтяного рынка во многом будет зависеть от того, насколько успешно крупнейшие потребители смогут совместить экономический рост с энергетическим переходом.

В этих условиях решения, принимаемые в Вашингтоне, Пекине и Нью-Дели, будут оказывать влияние не только на мировые цены на топливо и международную торговлю, но и на достижение глобальных климатических целей.