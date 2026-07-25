  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 июля, 13:33
Марк Чернов
58

Астрофизики выяснили, почему солнечный ветер по-разному атакует две стороны Луны

❋ 3.0

Исследование показало, что солнечный ветер воздействует на видимую и обратную стороны Луны с разной силой. Первые в истории образцы грунта с обратной стороны спутника Земли показали: на дальней стороне потоки солнечных частиц проникают значительно глубже и обладают большей энергией, чем на ближней.

Астрономия
# Луна
# лунный грунт
# магнитосфера
# планетология
# солнечный ветер
# Солнце
# Чанъэ-6
Обратная сторона Луны постоянно подвергается более интенсивному воздействию солнечного ветра, чем видимая
Обратная сторона Луны постоянно подвергается более интенсивному воздействию солнечного ветра, чем видимая / © NASA

Астрофизики из Института геологии и геофизики Китайской академии наук изучили концентрацию и состав инертных газов (гелия, неона, аргона, криптона и ксенона), накопленных в лунном грунте. Материалы с поверхности спутника Земли добыла автоматическая станция «Чанъэ-6», которая в 2024 году впервые в истории забрала лунный грунт, почти два килограмма, с обратной стороны Луны и успешно доставила их на Землю.

Из-за отсутствия на Луне атмосферы и собственного магнитного поля ее грунт миллиарды лет сохранял следы солнечной «бомбардировки». Сравнение образцов с разных сторон Луны подтвердило, что солнечные частицы в дальнем полушарии проникают глубже и сильнее меняют состав газа в грунте.

Причиной такой разницы оказалась защитная роль нашей планеты. У нее есть мощное магнитное поле (магнитосфера), которое отклоняет частицы космической радиации от их исходной траектории. Вращаясь вокруг Земли, Луна частично попадает в магнитосферу и ее защитную «буферную зону». Когда поток солнечного ветра влетает в эту зону, магнитное поле Земли снижает его скорость примерно в два раза — с обычных 400 до 200 километров в секунду. В результате частицы теряют энергию и уже не могут врезаться в лунную поверхность с прежней силой.

Сильнее всего солнечные частицы тормозят с видимой стороны Луны (так как она ближайшая к Земле), после чего застревают в самых верхних слоях грунта. В то же время обратная сторона нашего естественного спутника, всегда направленная в открытый космос, подвергается прямому и максимальному воздействию незаторможенного солнечного потока.

Результаты исследования опубликовал журнале Nature Geoscience. По оценкам авторов, видимая сторона Луны проводит под защитой магнитосферы примерно 25% всего времени, поэтому четверть долетающего до нее солнечного ветра оказывается приторможенной. Обратная же сторона такой защиты не получает вовсе и постоянно находится под максимальным воздействием солнечного ветра.

Открытие не только объясняет разницу лунной поверхности в разных полушариях спутника, но и открывает перед астрофизиками новые горизонты для исследований. Изучая газы в лунном грунте, ученые рассчитывают восстановить древнюю историю взаимодействия Солнца, Земли и Луны, а также узнать, как менялось магнитное поле нашей планеты на протяжении миллиардов лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
69 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Астрономия
# Луна
# лунный грунт
# магнитосфера
# планетология
# солнечный ветер
# Солнце
# Чанъэ-6
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Рукописная культура Эпохи Просвещения и основание Императорской публичной библиотеки
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Тайные стражи природы: зачем нужны волки и другие хищники?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Поиск комет и астероидов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Июл
1200
Силой мысли
Medio Modo
Москва
Экскурсия
26 Июл
Бесплатно
Березовый мессенджер
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
26 Июл
Бесплатно
Прожорливый дракон и кровавая Луна: все о затмениях
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
26 Июл
Бесплатно
Что надеть космонавту
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Объединенные Арабские Эмираты: культурный код, стратегия будущего
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Бобры. Все о речных строителях
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
25 июля, 10:46
Александр Березин

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
23 июля, 14:22
ПНИПУ

Эффективность психотерапии связали с чередованием переживания и дистанцирования

Психотерапия сегодня — один из главных инструментов не только психологической помощи, но и развития личности, повышения качества жизни и самореализации. Все больше людей обращаются к психотерапии, чтобы раскрыть свой потенциал, укрепить внутренние ресурсы, достигать поставленных целей, справляться с жизненными вызовами. Однако вопрос о том, какие факторы обеспечивают ее эффективность, до сих пор остается открытым. Успех зависит как от объективных, так и от субъективных факторов: качества психотерапевтического альянса, личности специалиста, его эмпатии, опыта, уровня мотивации и рефлексии клиента. Однако субъективные сложно измерить и предсказать. Ученая Пермского Политеха выявила и обосновала новый объективный фактор успешной психотерапии. Это открытие дает специалистам новый четкий ориентир, а также обеспечивает возможность точнее выстраивать работу с клиентом.

ПНИПУ
# когнитивно-почеденческая терапия
# Психология
# психотерапия
# эмоциональное состояние
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
22 июля, 15:33
Александр Березин

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# лунная гонка
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы могли пропустить сигналы инопланетян из-за «слепого пятна»

    25 июля, 14:10

  2. Астрофизики выяснили, почему солнечный ветер по-разному атакует две стороны Луны

    25 июля, 13:33

  3. Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

    25 июля, 10:46

  4. Постоянную Хаббла предложили измерять по первым звездным скоплениям

    24 июля, 14:46
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Николай Цыгикало
50 минут назад
Александр, ошибаетесь. Целью этого испытательного запуска в отношении спутников была их выгрузка в полёте из носителя. Что успешно и выполнено. На

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Павел Баранов
1 час назад
Дмитрий, и где ты был? Мы нормально живем

Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Станислав По
1 час назад
Когда они уже организуются как следует и поднимут бунт против своих хозяев - западных фашистов разрабатывающих новое оружие для убийства детей и

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Александр Семенов
2 часа назад
Я не знаю в какой реальности живет автор, но цель запуска - вывод на целевую орбиту спутников провалилась. Спутники сгорели в атмосфере. Никто не

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Влад Булыжник
2 часа назад
То есть, 36 тонн металла и электроники просто сгорели....

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Aller, "Не познаваемо на бытовом уровне: нельзя осязать, увидеть, во многом даже осмыслить. Остаются только математические расчеты и результаты

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Aller, я опущу личные выпады, ибо это просто смешная попытка в "аргумент к личности". Надеюсь, вы понимали это, когда писали. "Вы меня не поняли. Речь о

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Позабавил пассаж про Уэллса. Мол гумантарий (биолог) не догадался придумать ПВО. В исполнении журналиста, по образованию историка, звучит

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Имя Фамилия
3 часа назад
И давайте отдельно разберем школьную задачку про бассейн (канистры) и две трубы. Расход бензина НЕ увеличился. Есть только временное увеличение

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Имя Фамилия
3 часа назад
Александр. P.S. Да, на сегодняшний день ситуация в Москве исправляется. В первую очередь вокруг правительственных трасс: на Кутузовке, Рублевке и

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Имя Фамилия
3 часа назад
Александр, Какая связь? Летом начинается страда и традиционно к лету производство должно нарастать. В идеале. Тем не менее каждый год летом

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
4 часа назад
Имя, а вот если прочитать внимательно по приведенной вами ссылке, то можно заметить, что в апреле 2026 года производство нефтепродуктов было меньше,

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
4 часа назад
Илья, и как громадянин, в статье отрицается очевидное? Или вам из Киева не видно, что лимиты на заправках в России уже в десятках регионах свернули?

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, как много слов, как мало смысла. Просто подождите. Время наглядно продемонстрирует вам вашу неправоту и без потока слов в комментариях.

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Александр Березин
4 часа назад
Evgeny, вряд ли несуществующий корабль мог бы завершить сегодня уже 13-й испытательный полет. А он завершил. Из этого следует, что он существует и

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Sam Dowson
5 часов назад
Андрей, вбивать похоже нужно вам - гиппокампальную способность ориентации в пространственно-временном континууме. Дискуссия по статье была в

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Сергей Механик
5 часов назад
Хорошие перспективы. Стремление к повышению уровня безопасности всегда радует.

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Василий Костомаров
6 часов назад
Казахстан обогнал Россию на 300 лет по всем показателям !

Карта: распределение стран по уровню дохода

Андрей Степанов
8 часов назад
Andy, а причем здесь медианная зп? Внимательнее статью перечитайте. Тут про ВНД на душу населения.

Карта: распределение стран по уровню дохода

Андрей Гаврилов
9 часов назад
Sam, "омолодить межклеточный матрикс - невозможно"? — не слишком ли сильные утверждения для того кто не является боженькой, и не уполномочен говорить

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Самые обсуждаемые