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Рейтинг самых кассовых кинорежиссеров в истории

От волшебников и динозавров до героев античных эпосов — мировая киноиндустрия давно превратилась в многомиллиардный бизнес. Именно режиссёры воплощают творческое видение фильмов, благодаря которому зрители вновь и вновь возвращаются в кинотеатры.

Рейтинг самых кассовых кинорежиссеров в истории / © Visual Capitalist

Инфографика, основанная на данных Statista за январь 2026 года, представляет 20 самых кассовых режиссеров в истории мирового кинематографа. Рейтинг составлен по суммарным мировым кассовым сборам всех снятых ими фильмов. Для каждого режиссера также указан его самый успешный фильм. При этом картины, вышедшие в 2026 году, такие как «День разоблачения» и «Одиссея», в расчет не включались, поскольку их мировой прокат еще не завершен и окончательные кассовые сборы пока неизвестны.

Безусловным лидером рейтинга остается Стивен Спилберг. За карьеру, насчитывающую 37 полнометражных фильмов, его работы собрали в мировом прокате более 10,7 миллиарда долларов, что делает его самым коммерчески успешным режиссером в истории кино.

Свой режиссерский дебют Спилберг совершил в 17-летнем возрасте, сняв фильм «Огненный свет» (1964), который впоследствии сам называл одним из худших фильмов, когда-либо созданных.

Настоящий успех пришел позже — благодаря таким картинам, как триллер «Челюсти» (1975), семейная научно-фантастическая лента «Инопланетянин» (1982) и военная драма «Спасти рядового Райана» (1998).

Особое место в карьере режиссера занимает 1993 год, когда он выпустил сразу два фильма, ставших классикой мирового кинематографа.

Первым стал «Парк юрского периода», который после выхода стал самым кассовым фильмом в истории. До сих пор именно эта картина остается наиболее коммерчески успешной работой Спилберга, собрав в мировом прокате свыше одного миллиарда долларов.

В том же году режиссер представил историческую драму «Список Шиндлера», которая получила семь премий «Оскар» и сегодня считается одним из величайших фильмов всех времен.

Второе место занимает Джеймс Кэмерон, чьи фильмы принесли мировому прокату 9,8 миллиарда долларов. Примечательно, что три из четырех самых кассовых фильмов в истории были сняты именно им.

К 2026 году Кэмерон поставил всего 10 полнометражных картин, однако практически каждая из них стала событием мирового масштаба. Среди них — легендарная романтическая драма «Титаник» (1997), а также фильмы культовых франшиз «Терминатор» и «Чужой».

В XXI веке режиссер полностью сосредоточился на вселенной «Аватара». Все фильмы серии, действие которых разворачивается на вымышленной планете Пандора, неизменно входят в число самых кассовых картин мирового кинематографа.

У Спилберга были «Парк юрского периода» и «Индиана Джонс», у Кэмерона — «Аватар». Практически все режиссеры, входящие в число лидеров мирового проката, добились своих крупнейших коммерческих успехов благодаря масштабным кинофраншизам или экранизациям популярных произведений.

Так, братья Энтони и Джо Руссо (совокупные сборы — 6,8 миллиарда долларов) стали настоящими рекордсменами благодаря фильмам кинематографической вселенной Marvel.

Питер Джексон (6,6 миллиарда долларов) прославился благодаря трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит», а Майкл Бэй (6,5 миллиарда долларов) добился огромного коммерческого успеха, работая над франшизой «Трансформеры».

Даже признанный мастер авторского кино Кристофер Нолан, чьи фильмы заработали 6,1 миллиарда долларов, свой главный кассовый успех достиг благодаря супергеройскому блокбастеру «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — заключительной части знаменитой трилогии о Бэтмене, выходившей с 2005 по 2012 год.