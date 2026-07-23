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Как страны мира относятся к США и Китаю

США и Китай — крупнейшие экономические и технологические державы, играющие важную роль на мировой политической арене. На инфографике наглядно видно, как относятся к этим государствам жители других стран.

Как страны мира относятся к США и Китаю / © Iswardi Ishak, Voronoi

Опрос провел исследовательский центр Pew Research Center среди жителей 36 стран. В нем приняли участие более 42 тысяч человек.

Как видно на инфографике, жители большинства опрошенных стран относятся к Китаю более благожелательно, чем к США. Израиль оказался практически единственной страной, жители которой положительно относятся к США и настороженно — к Китаю. Также в эту группу попали Филиппины.

Многочисленной оказалась группа стран, прохладно относящаяся к обеим державам. В нее вошли Канада, а также многие европейские страны, включая Германию, Францию и Швецию.

Позитивное отношение к Китаю выразили жители стран Азии — Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура и Пакистана. В эту группу попали и некоторые европейские страны, включая Грецию и Испанию.

Некоторые страны позитивно относятся как к США, так и к Китаю. Среди них оказались Венгрия, Перу, Нигерия и Кения.