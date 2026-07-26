Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории
Долгие годы Google выступала «воротами» в интернет и смогла стать одной из самых влиятельных компаний в мире. Судя по всему, с развитием искусственного интеллекта ситуация стала меняться. В последние годы компания изменила систему поиска, поставив барьер из ответов Gemini.
В далеком 2004 году Google готовилась к выходу на биржу. Тогда сооснователь компании Ларри Пейдж в письме акционерам заявил об ответственности компании перед обществом. Он утверждал, что общество имеет право на свободный доступ к качественной информации.
Около 20 лет поисковик отвечал на запросы пользователей, направляя их в открытый интернет. От поискового трафика Google стали зависеть миллионы компаний по всему миру. Однако в последние годы ситуация стала меняться. Теперь технологические гиганты стараются создать собственные экосистемы.
Так поступила и Google, изменив поисковое поле. Теперь пользователи получают ответы, написанные ИИ-моделью. Вместо того, чтобы искать самостоятельно, люди могут поручать ИИ-агентам выполнять поиск. И это увеличило время, которое пользователи проводят в сервисах компании.
Проанализировав результаты нескольких исследований, издание The New York Times выяснило, что пользователи проводят в AI Mode на одну–девять минут больше времени, чем при обычном поиске. При этом исследование Growth Memo показало, что пользователи в 75 процентах случаев не переходят на сторонние сайты.
Google с обвинениями не согласна. По словам представителей компании, поисковик продолжает «относительно стабильно» перенаправлять пользователей на сторонние сайты. В поисковике появилось еще больше ИИ-функций. При этом некоторые новые инструменты должны стимулировать пользователей переходить на сайты.
Однако Cloudflare сообщил, что доля реальных пользователей среди посетителей сайтов сокращается. Поисковые запросы все чаще обрабатывают боты. Именно на ботов теперь приходится больше половины трафика.
Изменения затронули и «Википедию». За год число реальных посетителей проекта упало на 8%, а количество ботов, напротив, продолжает расти.
На ситуацию обратило внимание британское антимонопольное ведомство. Google обязали изменить работу ИИ-поиска в Великобритании. Ссылки на источники в ответах ИИ должны стать более заметными. Кроме того, у владельцев сайтов должна быть возможность отказаться от использования их материалов в ИИ-сводках. Google пообещала внедрить эти изменения по всему миру.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.
Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.
Ученые КНИТУ-КАИ предложили усовершенствованную пресс-форму для компрессионной консолидации в вакууме композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью. Изобретение относится к области обработки материалов давлением при воздействии вакуума, в частности к устройствам с герметичной внутренней полостью для компрессионной консолидации термопластичных композиционных материалов.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
3 Февраля, 2018
Как устроен авианосец
20 Мая, 2014
5 самых опасных мест на Земле
7 Октября, 2013
10 советов как взбодрить свой ум
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии