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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 июля, 22:44
Рейтинг: +273
Посты: 979

Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории

Долгие годы Google выступала «воротами» в интернет и смогла стать одной из самых влиятельных компаний в мире. Судя по всему, с развитием искусственного интеллекта ситуация стала меняться. В последние годы компания изменила систему поиска, поставив барьер из ответов Gemini.

Сообщество
# Google
# интернет
# искусственный интеллект
# технологии
© Arkan Perdana / Unsplash
© Arkan Perdana / Unsplash

В далеком 2004 году Google готовилась к выходу на биржу. Тогда сооснователь компании Ларри Пейдж в письме акционерам заявил об ответственности компании перед обществом. Он утверждал, что общество имеет право на свободный доступ к качественной информации.

Около 20 лет поисковик отвечал на запросы пользователей, направляя их в открытый интернет. От поискового трафика Google стали зависеть миллионы компаний по всему миру. Однако в последние годы ситуация стала меняться. Теперь технологические гиганты стараются создать собственные экосистемы.

Так поступила и Google, изменив поисковое поле. Теперь пользователи получают ответы, написанные ИИ-моделью. Вместо того, чтобы искать самостоятельно, люди могут поручать ИИ-агентам выполнять поиск. И это увеличило время, которое пользователи проводят в сервисах компании.

Проанализировав результаты нескольких исследований, издание The New York Times выяснило, что пользователи проводят в AI Mode на одну–девять минут больше времени, чем при обычном поиске. При этом исследование Growth Memo показало, что пользователи в 75 процентах случаев не переходят на сторонние сайты. 

Google с обвинениями не согласна. По словам представителей компании, поисковик продолжает «относительно стабильно» перенаправлять пользователей на сторонние сайты. В поисковике появилось еще больше ИИ-функций. При этом некоторые новые инструменты должны стимулировать пользователей переходить на сайты.

Однако Cloudflare сообщил, что доля реальных пользователей среди посетителей сайтов сокращается. Поисковые запросы все чаще обрабатывают боты. Именно на ботов теперь приходится больше половины трафика. 

Изменения затронули и «Википедию». За год число реальных посетителей проекта упало на 8%, а количество ботов, напротив, продолжает расти. 

На ситуацию обратило внимание британское антимонопольное ведомство. Google обязали изменить работу ИИ-поиска в Великобритании. Ссылки на источники в ответах ИИ должны стать более заметными. Кроме того, у владельцев сайтов должна быть возможность отказаться от использования их материалов в ИИ-сводках. Google пообещала внедрить эти изменения по всему миру.

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