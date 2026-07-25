  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 июля, 10:46
Александр Березин
242

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

❋ 4.6

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
В отличие от предшествующих полетов, на сей раз вторая ступень системы при приводнении не взорвалась, а продолжила плавать. Это существенно упростило работу по анализу выживаемости ее теплового щита / © SpaceX

Сегодня, 25 июля 2026 года в 1.51 по Москве, Starship оторвался от стартовой площадки в Техасе с успешным зажиганием всех 33 двигателей первой ступени. Как и предполагалось по плану полета, верхняя ступень после горячего разделения (так называют разделение ступеней, когда двигатели второй зажигаются еще до отделения первой) вышла на суборбитальную траекторию. На ней полет происходит по баллистической траектории, без завершения хотя бы одного витка вокруг Земли. SpaceX выбирает ее для нового корабля, чтобы избежать проблем в случае, если он по какой-то причине не сможет планово сойти с орбиты. На суборбитальной траектории его сход неизбежен еще до завершения первого витка вокруг Земли.

Вторая ступень впервые для кораблей и носителей этого типа вывела в космос полезную нагрузку, а не ее имитацию — 20 спутников Starlink V3. Это первый запуск для спутников такого типа. Каждый из них весит около 1,8 тонны, что втрое больше, чем у серийных спутников SpaceX, составляющих основную по возможностям часть действующей сети Starlink. Их пропускная способность превышает прежние спутники на порядок. Однако нужные им большие размеры не дают выводить такие спутники массово на ракете Falcon 9 — не хватает размеров головного обтекателя. С намного более крупным Starship таких проблем нет.

Взлет Starship над своим космодромом, вид с борта носителя / © SpaceX

Из-за суборбитальной траектории полета спутники вывели не на круговую орбиту, а лишь в космос на протяжении десятков минут до входа в атмосферу. 14 только протестировали раскрытие солнечных батарей, оптическую и радиосвязь с Землей и другими спутниками. А еще шесть вдобавок и использовали для съемки летящего рядом Starship из космоса, чтобы проконтролировать состояние его теплового щита. Вслед за кратким полетом спутники вошли в атмосферу, где и сгорели.

Важным этапом стал перезапуск в космосе двигателя Raptor 3. Такие перезапуски нужны для последующих полетов с дозаправкой корабля топливом на орбите.

После примерно часового полета вторая ступень вошла в атмосферу, запланированно затормозила двигателями и на короткое время зависла над выбранной точкой Индийского океана. Затем она упала в него, но, в отличие от прежних испытательных полетов, не взорвалась, а продолжила плавать на боку. Работники компании провели визуальное исследование состояния теплового щита после входа в атмосферу. Это должно дать ценные данные по отработке полной многоразовости двухступенчатого носителя.

© SpaceX

В то же время с первой ступенью все прошло не так гладко. После горячего разделения ступень сделала переворот перед торможением двигателем. Вот только их повторное включение пошло не по плану: перезапустилось только 8 двигателей вместо намеченных 28. Соответственно, зависнуть над водой Мексиканского залива первой ступени не удалось, она просто упала в него.

Это произошло несмотря на то, что 10 июля 2026 года первая ступень проводила статический тест двигателей и все они отработали на нем нормально. То есть перед нами какая-то техническая проблема двигателя Raptor, наиболее продвинутого изо всех жидкостных ракетных двигателей Земли.

Конкретная ее причина неизвестна, но за двое суток до полета 25 июля SpaceX уже отменяла тринадцатый запуск Starship (с его переносом) из-за того, что четыре из 33 двигателей первой ступени автоматика не позволила запустить. Причиной этого назвали накопление в двигательном отсеке конденсата. В Техасе в эти дни было сравнительно влажно с перепадами температур. Очевидно, проблему реакции автоматики на конденсат придется решить буквально за месяц: до конца лета ожидается еще один испытательный полет Starship.

Хотя этот полет и был в основном успешным, он означает, что спасение первой ступени с посадкой на Мехазиллу в следующем полете не случится. Ведь для этого надо было, чтобы первая ступень идеально зависла над морем. В то же время успешный полет второй ступени существенно поднял шансы на то, что в следующий раз или два ее полет пройдет уже по круговой орбите вокруг Земли.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Животные как первые покорители космического пространства
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
25 Июл
500
Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий
ВСмысле
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
И еще раз о Марсе! Когда же?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Полет без крыльев
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Рукописная культура Эпохи Просвещения и основание Императорской публичной библиотеки
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Тайные стражи природы: зачем нужны волки и другие хищники?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Поиск комет и астероидов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Июл
1200
Силой мысли
Medio Modo
Москва
Экскурсия
26 Июл
Бесплатно
Березовый мессенджер
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
23 июля, 14:22
ПНИПУ

Эффективность психотерапии связали с чередованием переживания и дистанцирования

Психотерапия сегодня — один из главных инструментов не только психологической помощи, но и развития личности, повышения качества жизни и самореализации. Все больше людей обращаются к психотерапии, чтобы раскрыть свой потенциал, укрепить внутренние ресурсы, достигать поставленных целей, справляться с жизненными вызовами. Однако вопрос о том, какие факторы обеспечивают ее эффективность, до сих пор остается открытым. Успех зависит как от объективных, так и от субъективных факторов: качества психотерапевтического альянса, личности специалиста, его эмпатии, опыта, уровня мотивации и рефлексии клиента. Однако субъективные сложно измерить и предсказать. Ученая Пермского Политеха выявила и обосновала новый объективный фактор успешной психотерапии. Это открытие дает специалистам новый четкий ориентир, а также обеспечивает возможность точнее выстраивать работу с клиентом.

ПНИПУ
# когнитивно-почеденческая терапия
# Психология
# психотерапия
# эмоциональное состояние
23 июля, 14:22
Марк Чернов

Объем талии предсказал риск инфаркта и инсульта

Жир, накапливающийся в области живота, представляет собой гораздо большую опасность для сердца и сосудов, чем общий избыточный вес как таковой. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, представившие результаты масштабного исследования на Международном конгрессе по ожирению в Мехико.

Медицина
# висцеральный жир
# здоровье
# инсульт
# инфаркт
# метаболизм
# ожирение
# сердечно-сосудистые заболевания
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
22 июля, 15:33
Александр Березин

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# лунная гонка
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

    25 июля, 10:46

  2. Постоянную Хаббла предложили измерять по первым звездным скоплениям

    24 июля, 14:46

  3. Сладкие напитки в детстве повысили риск гипертонии спустя десятилетия на 52%

    24 июля, 14:17

  4. В эпоху Византии двух недоношенных близнецов похоронили в заброшенном римском общественном туалете

    24 июля, 13:26
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Имя Фамилия
9 минут назад
Александр. P.S. Да, на сегодняшний день ситуация в Москве исправляется. В первую очередь вокруг правительственных трасс: на Кутузовке, Рублевке и

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Имя Фамилия
9 минут назад
Александр, Какая связь? Летом начинается страда и традиционно к лету производство должно нарастать. В идеале. Тем не менее каждый год летом

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
47 минут назад
Имя, а вот если прочитать внимательно по приведенной вами ссылке, то можно заметить, что в апреле 2026 года производство нефтепродуктов было меньше,

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
49 минут назад
Илья, и как громадянин, в статье отрицается очевидное? Или вам из Киева не видно, что лимиты на заправках в России уже в десятках регионах свернули?

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
53 минуты назад
Андрей, как много слов, как мало смысла. Просто подождите. Время наглядно продемонстрирует вам вашу неправоту и без потока слов в комментариях.

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Александр Березин
54 минуты назад
Evgeny, вряд ли несуществующий корабль мог бы завершить сегодня уже 13-й испытательный полет. А он завершил. Из этого следует, что он существует и

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Sam Dowson
2 часа назад
Андрей, вбивать похоже нужно вам - гиппокампальную способность ориентации в пространственно-временном континууме. Дискуссия по статье была в

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Сергей Механик
3 часа назад
Хорошие перспективы. Стремление к повышению уровня безопасности всегда радует.

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Василий Костомаров
3 часа назад
Казахстан обогнал Россию на 300 лет по всем показателям !

Карта: распределение стран по уровню дохода

Андрей Степанов
5 часов назад
Andy, а причем здесь медианная зп? Внимательнее статью перечитайте. Тут про ВНД на душу населения.

Карта: распределение стран по уровню дохода

Андрей Гаврилов
6 часов назад
Sam, "омолодить межклеточный матрикс - невозможно"? — не слишком ли сильные утверждения для того кто не является боженькой, и не уполномочен говорить

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Александр Емельянов
7 часов назад
Ну это если в России останутся с/х земли которые не попадут под регулярные засухи на юге и не окажутся на вечной мерзлоте на севере, которая станет

Карта: где в Европе к 2100 году сильнее всего пострадает сельское хозяйство от изменения климата

Verstarker Prostahl
8 часов назад
Глупее не придумать это одна большая спичка, и дерево наверное из России у Китая купили.😏

В Сиднее возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб

Андрей Украинец
8 часов назад
Те же штаты и норвегия опережают рф в 6 раз, просто аналитика очень грубая и помечает синим все, что перешагнуло порог в 14тыс.

Карта: распределение стран по уровню дохода

Никита Шилов
12 часов назад
таоатата, атомная отрасль

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Алексей Борушков
12 часов назад
Xander, А о чём интересно, как ни об экономике? А, я и забыл... это другое.

Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Lena
12 часов назад
Иван, так то ж фейк государство!А когда Россия вернёт свои земли,то долги фейковые тоже отпадут))

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Lena
12 часов назад
Полиграф, в мире долги России минимальные по сравнению с остальными странами!

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Lena
12 часов назад
Интересно,что там участвуют несуществующие фейковые страны)))Умереть со смеху!Цирк продолжается

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Сяоми Редми
13 часов назад
Согласен, у меня в Узбекистане так себе зарплаты

Карта: распределение стран по уровню дохода

Самые обсуждаемые