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25 июля, 14:10
Любовь С.
2

Астрономы могли пропустить сигналы инопланетян из-за «слепого пятна»

❋ 4.6

В поисках внеземного разума ученые могли упустить часть возможных сигналов. Автор сразу двух исследований показала, что астрономы почти не изучали один из перспективных диапазонов радиоволн и недооценивали число звезд, которые уже попадали в поле зрения телескопов.

Астрономия
# ALMA
# Gaia
# внеземная жизнь
# звезды
# инопланетные цивилизации
# техносигнатуры
Широта охвата звездных объектов, которые можно было бы наблюдать с помощью одного наведения / © Louisa Mason

Большинство проектов SETI уже более полувека сосредоточены на так называемой «водной яме» (water hole) — участке радиодиапазона между 1,42 и 1,66 гигагерц. Здесь расположены спектральные линии водорода и гидроксильной группы, что вместе образуют воду. Предполагалось, что любая технологически развитая цивилизация сочтет этот диапазон универсальным для межзвездной связи. Именно поэтому искусственные радиосигналы здесь и искали, лишь изредка расширяя поиск до частот около 20 гигагерц. Миллиметровый диапазон при этом оставался практически неизученным. 

В 2024 году исследовательская группа под руководством астронома Луизы Мейсон из Манчестерского университета (Великобритания) впервые использовала архивные данные радиоинтерферометра ALMA для поиска техносигнатур. Этот комплекс считается самым чувствительным телескопом для наблюдений на частотах выше 35 гигагерц, однако раньше его возможности в рамках SETI почти не использовались.   

В поисках узкополосных сигналов — наиболее вероятного признака техносигнатур — ученые проанализировали два участка спектра около 90,6 и 93,2 гигагерц. Для этого они изучили четыре архивных наблюдения, в поле зрения которых находились 28 звезд из каталога Gaia. Хотя потенциальных техносигнатур обнаружить не удалось, результаты показали, что миллиметровый диапазон подходит для подобных поисков. Более того, на этих частотах куда меньше земных радиопомех, а межзвездная среда слабее искажает распространяющиеся сигналы. 

Во втором исследовании Мейсон и коллеги продемонстрировали, что масштаб уже проведенных поисков внеземных цивилизаций мог быть серьезно недооценен. Обычно астрономы учитывают только звезды, внесенные в каталог Gaia, однако он не охватывает многие тусклые и удаленные объекты. Чтобы оценить их количество, команда использовала галактическую модель Бесансона, которая позволяет восстановить распределение звезд в Млечном Пути. 

Результаты двух научных работ были представлены на Национальной астрономической конференции Королевского астрономического общества (Royal Astronomical Society National Astronomy Meeting, NAM 2026) в Бирмингеме. 

Выяснилось, что в одном из крупнейших обзоров Breakthrough Listen, включавшем 1327 направлений радионаблюдений, вместо примерно 288 тысяч звезд, подсчитанных по данным Gaia, радиотелескопы фактически охватывали свыше 6,1 миллиона звездных объектов. 

Причина в том, что при наблюдении одной выбранной цели в поле зрения неизбежно попадает множество других звезд, которые также могут быть потенциальными источниками искусственных радиосигналов. Это означает, что предыдущие поиски были куда масштабнее, чем считалось, а ограничения на распространенность возможных внеземных передатчиков стали более строгими. 

Мейсон отметила, что отсутствие обнаруженных сигналов не означает отсутствия разумной жизни на просторах Вселенной. Скорее, результаты показали, что поиски стоит расширять сразу в двух направлениях: изучать ранее практически не исследованные области радиоспектра и точнее учитывать все светила, которые попадают в поле зрения телескопов. Подход позволит эффективнее использовать уже накопленные архивы наблюдений и заметно увеличить пространство поиска внеземных технологий.

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Любовь С.
Любовь С.
452 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# ALMA
# Gaia
# внеземная жизнь
# звезды
# инопланетные цивилизации
# техносигнатуры
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