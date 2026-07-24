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Какие страны больше всего приобрели и потеряли туристов

Пандемия и геополитические события повлияли на мировую индустрию туризма. На инфографике показано, какие страны с 2019 года привлекли больше всего туристов и какие потеряли.

Изменение международного туристического потока с 2019 по 2025 год / © Amy Kuo, Visual Capitalist

По сравнению с допандемийным периодом сфера туризма сильно изменилась. В некоторые страны туристы стали ездить намного чаще, чем в 2019 году. Другие же так и не вернулись к прежнему уровню.

Лидером по приросту туристов стала Саудовская Аравия. Страна упростила правила получения туристических виз, расширила авиасообщение и активно развивала индустрию развлечений.

Также туристы значительно чаще стали ездить в Марокко (+53%) и Египет (+47%). Развивается туризм и в некоторых странах Южной Америки, особенно в Бразилии (+46%) и Колумбии (+45%).

Европейские страны также вызывают интерес у путешественников. Иностранные гости стали значительно чаще посещать Норвегию (+28%), Сербию (+27%) и Данию (+22%). Однако популярные Германия (-6%) и Италия (-5%) все еще принимают меньше туристов, чем в 2019 году.

Больше всего туристов с 2019 года потерял Израиль (–71%). Также среди аутсайдеров оказались Ирландия (–32%) и Аргентина (–23%).