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В России построят первый безэкипажный корабль для поиска подлодок

В России ведется создание первого безэкипажного корабля, предназначенного для поиска подводных лодок и других объектов под водой. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев.

Художественное изображение безэкипажного корабля / © ТРК «Звезда»

По его словам, новый морской комплекс разрабатывается специально для выполнения задач по обнаружению субмарин и иных подводных целей.

«Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи поиска подводных лодок и других подводных объектов», — заявил Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

Главком уточнил, что водоизмещение перспективного судна составит примерно 500 тонн, что позволяет отнести его к классу малых кораблей. При этом корабль будет полностью безэкипажным.

Проект уже включен в действующую Государственную программу вооружений и находится на стадии строительства. Это будет первый такой корабль. Он станет основой для дальнейшего развития отечественных безэкипажных морских систем.

Ожидается, что новый проект станет важным шагом в развитии российских автономных надводных платформ, предназначенных для выполнения специализированных задач в интересах Военно-морского флота.