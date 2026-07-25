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Андрей Привалов
Андрей Привалов
25 июля, 08:29
Рейтинг: +83
Посты: 255

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым фактором развития военных роев беспилотников — одного из самых перспективных направлений современной автономной войны.

Сообщество
# беспилотники
# ИИ
# оружие
# технологии
Ударные беспилотники / © Getty Images
Ударные беспилотники / © Getty Images

В отличие от традиционных операций, где каждый беспилотник управляется отдельно, рой представляет собой группу аппаратов, способных координировать действия, обмениваться информацией, адаптироваться к изменяющейся обстановке и совместно выполнять боевые задачи. Именно ИИ позволяет таким системам анализировать данные датчиков, ориентироваться в сложной обстановке, распределять задачи между участниками роя, поддерживать связь и значительно снижать нагрузку на операторов.

Ниже представлены семь ключевых технологий искусственного интеллекта, лежащих в основе современных роевых систем.

1. Коллективный интеллект и координация множества автономных систем

Одной из важнейших технологий является коллективный интеллект, позволяющий группе беспилотников действовать как единое целое, а не как набор независимых аппаратов. Для этого используются распределенные алгоритмы, определяющие взаимодействие между дронами, построение и сохранение боевых порядков, распределение задач, обход препятствий, перестроение роя при потере отдельных аппаратов.

Принципы работы подобных систем во многом заимствованы у природы — например, у стай птиц или колоний насекомых.

Этот концепт активно исследовала программа DARPA Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET), изучавшая применение крупных групп автономных воздушных и наземных систем в сложных условиях, включая плотную городскую застройку.

Главное преимущество такого подхода — высокая живучесть. Потеря одного или нескольких беспилотников не приводит к разрушению всей системы управления.

2. Искусственный интеллект на борту и распределенные вычисления

Военные рои не могут постоянно полагаться на связь с удаленным командным пунктом. Радиоэлектронная борьба, постановка помех, ограниченная пропускная способность каналов связи или физические препятствия способны нарушить передачу данных. Решением становится Edge AI — обработка информации непосредственно на борту беспилотника.

Встроенные ИИ-процессоры позволяют аппарату самостоятельно анализировать изображения, обрабатывать данные датчиков, распознавать объекты, строить маршрут, принимать решения без постоянного обращения к внешним вычислительным ресурсам. Кроме того, вычислительная нагрузка распределяется между всеми участниками роя. Вместо одного центрального компьютера каждый аппарат вносит свой вклад в выполнение общей задачи, что сокращает задержки и повышает скорость реакции всей системы.

3. Самоорганизующиеся сети связи (Mesh Networking)

Надежная связь остается критически важной для любого роя.

Технология Mesh Networking позволяет каждому беспилотнику выступать одновременно и пользователем сети, и ее узлом.

Аппараты способны напрямую обмениваться телеметрией, координатами, разведывательной информацией, данными датчиков, командами управления. Если один из каналов связи оказывается подавлен, система автоматически перенаправляет поток информации через другие беспилотники. Подобные сети уже испытывались ВМС США, где несколько беспилотных платформ совместно обменивались разведывательной информацией и данными целеуказания.

4. Навигация без GPS

Одной из самых серьезных угроз для автономных систем остается подавление или подмена сигналов GPS. Поэтому современные военные беспилотники все чаще оснащаются альтернативными средствами навигации. Среди них визуально-инерциальная одометрия, объединяющая данные камер и инерциальных датчиков; навигация по рельефу местности; лазерные лидары и другие сенсорные системы.

Искусственный интеллект объединяет всю поступающую информацию и непрерывно вычисляет положение аппарата даже при полном отсутствии спутниковой навигации. Это позволяет рою продолжать выполнение задания в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

5. Объединение данных множества датчиков

Современные военные беспилотники оснащаются различными средствами наблюдения:  оптическими камерами; инфракрасными системами; радарами и аппаратурой радиоэлектронной разведки. Каждый датчик дает лишь часть общей картины.

Технология слияния данных (Sensor Fusion) объединяет информацию из всех источников в единую модель окружающей обстановки.

Алгоритмы искусственного интеллекта сопоставляют данные, выявляют взаимосвязи, устраняют лишнюю информацию, отделяют реальные угрозы от ложных сигналов.

В составе роя эффективность такой системы возрастает многократно, поскольку один и тот же район одновременно наблюдается с разных направлений несколькими аппаратами. В результате формируется значительно более полная и точная картина поля боя.

6. Совместная работа человека и роя

Управлять десятками или сотнями беспилотников вручную практически невозможно. Поэтому развивается концепт Human-Swarm Teaming — взаимодействия человека и автономного роя.

Оператор больше не контролирует каждое движение каждого аппарата. Вместо этого он задает цель операции, район действий, приоритеты, ограничения и правила применения. Дальнейшее распределение задач между участниками роя берет на себя искусственный интеллект.

Цель подобных технологий — не заменить человека полностью, а позволить одному оператору контролировать значительно более сложные автономные формирования.

7. Распознавание целей и классификация угроз

Последним важнейшим элементом является компьютерное зрение и машинное обучение.

Современные алгоритмы способны автоматически обнаруживать объекты, классифицировать цели, сопровождать их, определять степень угрозы.

Особенно эффективно такие системы работают в составе роя. Если один беспилотник обнаружил цель, другие аппараты могут подтвердить ее наличие, продолжить сопровождение или дополнительно изучить объект. Это существенно повышает эффективность разведки, наблюдения, раннего предупреждения, оценки обстановки и сопровождения целей.

Совокупность этих семи технологий превращает рой беспилотников из простой группы летательных аппаратов в высокоорганизованную автономную систему.

Современные рои способны самостоятельно воспринимать окружающую обстановку, обмениваться информацией, ориентироваться без GPS, координировать действия и коллективно принимать решения в режиме реального времени. По мере развития искусственного интеллекта такие системы будут становиться все более автономными, расширяя спектр выполняемых задач — от разведки и радиоэлектронной борьбы до нанесения высокоточных ударов и подавления систем противовоздушной обороны.

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Комментарии

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Сергей Механик
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