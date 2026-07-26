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Недавние археологические открытия, изменившие представление об истории

История любит создавать впечатление, будто все ее тайны давно раскрыты. На самом деле это совсем не так. Время от времени археолог, вооруженный мастерком и безграничным терпением, делает очередную находку, которая меняет главы учебников, считавшиеся незыблемыми. Здесь представлены пять археологических открытий, заставивших историков по-новому взглянуть на прошлое.

Л’Анс-о-Медоуз — поселение викингов в Ньюфаундленде, Канада / © Wikimedia Commons

Викинги в Канаде

Долгое время история открытия Америки казалась предельно простой: в 1492 году Христофор Колумб первым из европейцев достиг Нового Света — и точка.

Эту стройную версию разрушили супруги из Норвегии, которые отказались считать древние скандинавские саги обычными легендами. Исследователь и писатель Хельге Ингстад вместе с женой, профессиональным археологом Анне Стине Ингстад, последовали совету местных жителей и отправились к заросшим травой холмам на острове Ньюфаундленд. До этого их принимали за остатки древнего поселения коренных народов. Местный житель Джордж Декер буквально привел исследователей к этому месту.

После нескольких лет раскопок, проведенных в 1960-х годах, сомнений не осталось: перед археологами оказалось настоящее поселение скандинавских мореходов, получившее название Л’Анс-о-Медоуз.

Историкам уже было известно, что викинги колонизировали Исландию и Гренландию, однако рассказы об их плаваниях еще дальше на запад долго считались полумифическими. Окончательное доказательство появилось лишь в 2021 году. Исследование, опубликованное в журнале Nature, использовало следы мощной солнечной вспышки, сохранившиеся в годичных кольцах древесины. Это позволило установить точную дату пребывания скандинавов на поселении — 1021 год нашей эры.

Викинги прожили здесь недолго, после чего вернулись в Гренландию. Предполагается, что их корабли могли доходить до современных Нью-Брансуика и даже Мэна. Контактировали ли они с коренными народами Северной Америки, до сих пор остается открытым вопросом.

Хотя их экспедиция не изменила ход мировой истории так, как это произошло после путешествия Колумба почти пять столетий спустя, главный вывод теперь бесспорен: Колумб не был первым европейцем, достигшим Америки. Легенды о бесстрашных мореплавателях-викингах оказались удивительно близки к истине.

Строители пирамид были не рабами

Великие пирамиды Гизы породили больше теорий заговора, чем, пожалуй, любой другой памятник древности. Но даже традиционная историческая версия долгое время была далека от истины.

Считалось, что возвести столь грандиозные сооружения можно было лишь силами огромной армии рабов. Эта теория начала рушиться после серии археологических открытий. В 1990 году были случайно обнаружены первые захоронения строителей, а в 2010 году исследователи представили новые находки, вызвавшие большой интерес.

Археологи раскопали не только могилы рабочих, но и остатки специально построенного поселения, где они жили. Погребенные были снабжены хлебом, пивом и скромными погребальными дарами — именно так хоронили свободных людей, а вовсе не бесправных рабов. Эти могилы были слишком простыми для знати, но слишком почетными для людей, считавшихся чьей-либо собственностью. Руководители египетской службы древностей отмечали: если рабочих хоронили рядом с памятниками фараонов, значит, государство относилось к ним с уважением.

Сам миф о рабах обычно связывают с древнегреческим историком Геродотом. Однако его вина лишь частична. Он действительно писал, что пирамиды строились подневольными работниками, но посетил Египет около 450 года до н. э., то есть почти через две тысячи лет после строительства пирамид. По сути, он лишь пересказывал древние предания.

А привычный современному человеку образ еврейских рабов, возводящих пирамиды, вообще возник значительно позже — как сочетание библейской Книги Исхода и многочисленных голливудских фильмов.

Сегодня картина выглядит совсем иначе. Пирамиды строили хорошо организованные профессиональные бригады. Рабочие трудились сменами примерно по три месяца, после чего их заменяли другие. Работа была невероятно тяжелой и опасной, что подтверждают следы многочисленных травм на костях. Это был изнурительный труд. Но не рабский.

Руины Набатейского царства / © Wikimedia Commons

Римские походы вглубь Аравии

Римская империя создавалась не дипломатическими письмами, а непрерывными завоеваниями. На пике своего могущества во II веке нашей эры ее владения простирались от Шотландии до территории современного Ирака.

При этом историки долгое время считали, что внутренние районы Аравийского полуострова избежали римского вторжения. Предполагалось, что Рим активно торговал с арабскими государствами, но никогда не пытался захватить их силой.

Возможно, эта версия также требует пересмотра.

В 2023 году исследователи из Оксфордского университета, анализируя спутниковые снимки Google Earth, обнаружили вдоль границы современных Саудовской Аравии и Иордании три римских военных лагеря. Результаты были опубликованы в журнале Antiquity.

Характерная прямоугольная форма лагерей с воротами на противоположных сторонах практически не оставляет сомнений в их принадлежности римской армии.

Расположение лагерей позволяет предположить, что они использовались во время похода против Набатейского царства со столицей в Петре. Наиболее вероятно, что речь идет о событиях 106 года нашей эры, когда Рим присоединил это государство.

Официальные источники описывают аннексию как почти мирную. Однако три военных лагеря, выстроенные на пути к столице противника, заставляют усомниться в столь мирном сценарии. Окончательный ответ смогут дать лишь полноценные археологические раскопки.

Древние наскальные рисунки в Бхимбетке, Индия / © Wikimedia Commons

Высокие технологии каменного века в Индии

Большинство ученых считает, что современные люди покинули Африку около 60 тысяч лет назад. Однако раскопки на юге Индии заставили историков вновь задуматься о правильности этой даты.

В 2018 году журнал Nature сообщил об обнаружении возле деревни Аттирампаккам в штате Тамилнаду большого количества каменных орудий, возраст которых составляет примерно 385 тысяч лет.

Орудия были изготовлены по сложной леваллуазской технологии, характерной для среднего палеолита. До этой находки считалось, что подобная техника появилась на территории Индии более чем на сто тысяч лет позже. Но самое интересное заключается в другом: ученые до сих пор не знают, кто именно изготовил эти инструменты.

Авторы исследования подчеркивают, что личность древних мастеров остается загадкой. Возможно, это были представители более древних человеческих видов, самостоятельно разработавшие сложную технологию обработки камня. А возможно, современные люди появились в Индии значительно раньше, чем предполагает традиционная теория переселения из Африки.

Обе версии способны серьезно изменить наши представления о происхождении человечества. Дополнительную интригу создают недавние находки древних останков людей в Марокко и Израиле, также свидетельствующие о значительно более раннем появлении Homo sapiens.

Настенный рельеф, изображающий сцену охоты месопотамского царя / © Wikimedia Commons

Градостроительство древней Месопотамии

Около шести тысяч лет назад на территории современного Ирака возникли первые настоящие города.

Жители Месопотамии и Шумера заслуженно считаются основателями городской цивилизации. Однако долгое время историки представляли их города хаотичными поселениями, выросшими без какого-либо плана вокруг храмовых башен — зиккуратов.

Современные исследования показывают, что эта оценка была несправедливой.

Изучая древний шумерский город Лагаш, археологи обнаружили удивительно продуманную структуру. Исследователи из Пенсильванского университета пришли к выводу, что жители Лагаша сознательно разделяли город на отдельные районы при помощи стен и искусственных водных каналов. Иными словами, город планировался заранее, а не возникал стихийно. Такое открытие стало возможным благодаря счастливому стечению обстоятельств. Более двух тысяч лет назад Лагаш был заброшен, и поверх него никогда не строили новый город. Благодаря этому первоначальная планировка прекрасно сохранилась, что крайне редко встречается на археологических памятниках.

Дальнейшие исследования могут открыть еще немало неожиданных подробностей о жизни первых городских цивилизаций.

История еще далека от завершения

Все эти открытия напоминают об одном важном обстоятельстве: знание прошлого постоянно меняется.

Каждый год археологи находят новые свидетельства, которые делают картину древней истории более четкой и подробной. Но эта работа далека от завершения. Многие события, которые сегодня кажутся давно установленными фактами, могут измениться после очередной удачной находки.

История не высечена в камне. Иногда достаточно одного раскопа, чтобы переписать целую главу прошлого.