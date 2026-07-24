Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.

Будучи одним из главных элементов человеческой культуры, язык не только служит средством общения, но и хранит знания о прошлом, особенностях мировоззрения, традициях и способах взаимодействия людей с окружающей средой. Поэтому лингвисты, антропологи и историки рассматривают языковое разнообразие как важный показатель культурного богатства человечества. Сегодня в мире насчитывается около 7500 живых языков, однако почти 40% из них под угрозой исчезновения. По оценкам специалистов, ежегодно прекращают существование несколько языков.

Хотя проблема исчезновения языков хорошо известна, ученые до сих пор плохо понимали, как менялось языковое разнообразие на протяжении всей истории человечества. Археологические находки позволяют судить о расселении древних людей и развитии культур, генетика помогает восстановить миграции населения, но сами языки почти не оставляют материальных следов. Большинство древних языков никогда не имели письменности, поэтому установить, сколько их существовало тысячи лет назад, практически невозможно.

Долгое время преобладала точка зрения, согласно которой основное сокращение числа языков произошло сравнительно недавно — в эпоху европейской колонизации, начиная с XV–XVI веков. Расширение колониальных империй, распространение английского, испанского, португальского, французского и других крупных языков, а также глобализация привели к тому, что многие небольшие языковые сообщества постепенно переходили на более распространенные языки.

Есть и другие гипотезы. Некоторые ученые предполагают, что количество языков достигло максимума вскоре по окончании последнего ледникового периода, когда люди жили небольшими изолированными группами, каждая из которых могла говорить на собственном языке.

Группа ученых из США математически реконструировала количество языков в мире в разные эпохи последних 12 тысяч лет. Они использовали современные сведения о языках мира, этнографические данные о размерах традиционных обществ охотников-собирателей, оценки численности населения Земли в разные периоды истории и байесовские статистические методы.

Исходя из предположения, что небольшие этнолингвистические сообщества обычно говорят на одном языке, ученые оценили, сколько языков могло существовать при разной численности населения и разных размерах человеческих коллективов. Результаты исследования они опубликовали в журнале Science.

Согласно сделанным расчетам, в начале голоцена, еще до широкого распространения земледелия, языков на планете было даже меньше, чем сегодня, примерно от 4500 до 6000. Затем по мере роста населения и расселения людей их количество стало быстро расти. Максимума языковое разнообразие достигло примерно между 3000 и 1000 лет назад.

В этот период на планете могли существовать десятки тысяч языков. Позднее началось быстрое сокращение языкового разнообразия.

Исследователи связали его с распространением первых крупных государств и многонациональных империй, которые приносили с собой административные языки, новые формы политической организации, торговые связи и культурную ассимиляцию. В результате небольшие языковые сообщества постепенно исчезали или переходили на языки более крупных обществ.

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Андрей Серегин 145 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.