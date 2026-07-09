YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
По данным исследования ГК «Родная речь», с которым ознакомился «Коммерсант», дневной охват YouTube, несмотря на замедление, с января по май вырос на четыре процента и составил 22,4 миллиона человек. По словам генерального директора диджитал-агентства D-Agency Игоря Демидова, в России после ограничений немного снизились темпы роста заблокированных платформ. При этом аудитория не уходит с каналов, находя способы обхода.
Также рост на 7,5 процента показал «Яндекс Видео», дневной охват которого достиг 6,1 миллиона человек. Но, как подчеркнули в «Яндексе», «Яндекс Видео» — не отдельный видеосервис, а скорее инструмент поиска.
У Rutube «Родная речь» зафиксировала падение показателя на 13,6 процента. Дневной охват сервиса составил 7,2 миллиона человек. В «Газпром-Медиа холдинге» заявили «Коммерсанту», что эти цифры не полностью отражают реальность. Они сослались на данные Mediascope, согласно которым дневная аудитория сервиса в первом полугодии в среднем превышала 20 миллионов пользователей.
В «Газпром-Медиа холдинге» предположили, что исследование не учло встроенные (эмбедированные) просмотры на сторонних сайтах. «Если исследование не учитывало объем просмотров через эмбедированные плееры, то рассматривать такие данные как исчерпывающую оценку некорректно», — заявил представитель холдинга.
Также «Родная речь» не учитывала охваты «VK Видео». В Mediascope дневную аудиторию «VK Видео» в первом полугодии 2026 года оценили в 42 миллиона человек без учета просмотров на внешних ресурсах. Примерно такие показатели были у «VK Видео» и в декабре 2025-го.
Руслан Зораб, издатель Naked Science, связал очевидные проблемы «VK Видео» и соцсети в целом с нежеланием компании признать системные ошибки и не заниматься черри-пикингом. Большинство авторов, по его словам, потеряли всякое доверие к площадке и до сих пор делают ставку скорее на YouTube, а не «VK Видео». Соцсеть будет терять популярность и далее, даже несмотря на блокировки других сервисов, уверен он. В качестве примера Зораб указал на недавнее обновление правил, после которого «ВКонтакте» включил рекламу во всех сообществах без отчислений авторам материалов.
Игорь Демидов считает, что к слабым сторонам российских площадок можно отнести отсутствие собственных креаторов, неэффективную работу рекомендательных алгоритмов и относительно небольшие библиотеки. Пока сервисы не решат эти проблемы, по качественным показателям YouTube будет опережать российских конкурентов, даже если по формальным охватам у них будет преимущество.
В России начали ограничивать работу YouTube с июля 2024 года. Пользователи не могли воспроизводить видео, а в других случаях контент загружался слишком медленно. В декабре замедление затронуло мобильные версии сервиса. В 2026-м Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на рекламу на YouTube. Однако ведомство установило переходный период: до конца года пообещали не наказывать креаторов и рекламодателей за рекламу.
Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.
Физики Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из Алферовского университета и ИТМО показали, как управлять свечением углеродных точек, помещая их на полупроводниковые нанопровода.
Плавящийся асфальт в США, многие тысячи погибших в Западной Европе, своеобразное лето в России — все это списывают на вредоносный феномен рекордного Эль-Ниньо. И конечно же, на него спихивают и ожидаемый рост цен на кофе и основные сельхозтовары. Правда, есть в этой картине и белые пятна: в прошлые Эль-Ниньо мировые урожаи росли. Что скорее всего случится в 2026 году и отчего роль этого события может быть куда больше, чем мы думаем?
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Плавящийся асфальт в США, многие тысячи погибших в Западной Европе, своеобразное лето в России — все это списывают на вредоносный феномен рекордного Эль-Ниньо. И конечно же, на него спихивают и ожидаемый рост цен на кофе и основные сельхозтовары. Правда, есть в этой картине и белые пятна: в прошлые Эль-Ниньо мировые урожаи росли. Что скорее всего случится в 2026 году и отчего роль этого события может быть куда больше, чем мы думаем?
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 8)
27 Марта, 2015
Неуглеродные формы жизни
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии