YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

По данным исследования ГК «Родная речь», с которым ознакомился «Коммерсант», дневной охват YouTube, несмотря на замедление, с января по май вырос на четыре процента и составил 22,4 миллиона человек. По словам генерального директора диджитал-агентства D-Agency Игоря Демидова, в России после ограничений немного снизились темпы роста заблокированных платформ. При этом аудитория не уходит с каналов, находя способы обхода.

Также рост на 7,5 процента показал «Яндекс Видео», дневной охват которого достиг 6,1 миллиона человек. Но, как подчеркнули в «Яндексе», «Яндекс Видео» — не отдельный видеосервис, а скорее инструмент поиска.

У Rutube «Родная речь» зафиксировала падение показателя на 13,6 процента. Дневной охват сервиса составил 7,2 миллиона человек. В «Газпром-Медиа холдинге» заявили «Коммерсанту», что эти цифры не полностью отражают реальность. Они сослались на данные Mediascope, согласно которым дневная аудитория сервиса в первом полугодии в среднем превышала 20 миллионов пользователей.

В «Газпром-Медиа холдинге» предположили, что исследование не учло встроенные (эмбедированные) просмотры на сторонних сайтах. «Если исследование не учитывало объем просмотров через эмбедированные плееры, то рассматривать такие данные как исчерпывающую оценку некорректно», — заявил представитель холдинга.

Также «Родная речь» не учитывала охваты «VK Видео». В Mediascope дневную аудиторию «VK Видео» в первом полугодии 2026 года оценили в 42 миллиона человек без учета просмотров на внешних ресурсах. Примерно такие показатели были у «VK Видео» и в декабре 2025-го.

Руслан Зораб, издатель Naked Science, связал очевидные проблемы «VK Видео» и соцсети в целом с нежеланием компании признать системные ошибки и не заниматься черри-пикингом. Большинство авторов, по его словам, потеряли всякое доверие к площадке и до сих пор делают ставку скорее на YouTube, а не «VK Видео». Соцсеть будет терять популярность и далее, даже несмотря на блокировки других сервисов, уверен он. В качестве примера Зораб указал на недавнее обновление правил, после которого «ВКонтакте» включил рекламу во всех сообществах без отчислений авторам материалов.

Игорь Демидов считает, что к слабым сторонам российских площадок можно отнести отсутствие собственных креаторов, неэффективную работу рекомендательных алгоритмов и относительно небольшие библиотеки. Пока сервисы не решат эти проблемы, по качественным показателям YouTube будет опережать российских конкурентов, даже если по формальным охватам у них будет преимущество.

В России начали ограничивать работу YouTube с июля 2024 года. Пользователи не могли воспроизводить видео, а в других случаях контент загружался слишком медленно. В декабре замедление затронуло мобильные версии сервиса. В 2026-м Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на рекламу на YouTube. Однако ведомство установило переходный период: до конца года пообещали не наказывать креаторов и рекламодателей за рекламу.

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