Корональная дыра в форме почти идеального треугольника вызовет в среду на Земле геомагнитные возмущения

Астрономы зафиксировали на Солнце корональную дыру, очертания которой образуют треугольник. В ближайшие дни ученые ожидают слабые возмущения геомагнитного поля Земли.

Корональная дыра на Солнце в форме треугольника / © Лаборатория солнечной астрономии (xras.ru)

В Институте космических исследований Российской академии наук рассказали, что 1 июня Солнце находится в относительно спокойном состоянии. При этом исследователи прогнозируют слабые возмущения 3 июня.

«Их источник — небольшая корональная дыра, образующая прямоугольный треугольник (хоть теорему Пифагора проверяй)», — написали представители ИКИ РАН.

Специалисты добавили, что полностью спокойным Солнце нельзя назвать из-за высокого фонового излучения на вспышечном графике, которое держится на уровне «C». Это означает, что на Солнце продолжается скрытая активность, однако ученые не видят предвестников сильных вспышек.

Исследователи предположили, что рост солнечной активности, зафиксированный во второй половине мая, практически остановился. За это время на невидимой солнечной стороне произошло не менее четырех вспышек класса X.