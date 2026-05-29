Крупнейшее в мире электрическое аэротакси впервые поднялось в небо в составе группы

Китайская компания AutoFlight, разрабатывающая электрические летательные аппараты, недавно провела демонстрационный полет с участием своего крупнейшего СВВП (eVTOL) и двух более компактных машин того же семейства. По данным компании, это первый случай, когда тяжелый V5000 Matrix выполнил полет в смешанном строю вместе с двумя аппаратами серии V2000.

Испытания посвятили проверке взаимодействия между летательными аппаратами разных размеров: инженеры оценивали, как машины обмениваются данными, совместно прокладывают маршруты и координируют действия для обеспечения безопасности в воздухе. Кроме того, специалисты анализировали, насколько эффективно системы управляют синхронизацией и дистанцией между аппаратами с различными летными характеристиками. Этот тест проходит на фоне глобальной гонки по выводу электрических аппаратов вертикального взлета и посадки на рынок пассажирских и грузовых перевозок.

V5000 Matrix считается одним из крупнейших пилотируемых электрических eVTOL, находящихся сегодня в разработке. Размах его крыльев достигает 20 метров, длина корпуса — 17 метров, а высота — 3,3 метра. Максимальная взлетная масса составляет примерно 5,7 тонны, что делает аппарат значительно тяжелее большинства современных проектов электрических аэротакси.

Компания AutoFlight разработала две версии V5000. Пассажирская модификация полностью электрическая и способна перевозить до 10 пассажиров в конфигурации бизнес-класса либо шесть человек в более просторной премиальной компоновке. По данным производителя, дальность полета на одном заряде достигает около 250 километров.

Грузовая версия, получившая название V5000CGH, оснащена гибридной силовой установкой. Она способна перевозить около 1,5 тонны в грузовом отсеке объемом почти 14 кубических метров. Максимальная скорость аппарата достигает 280 километров в час, а дальность полета — около 1 500 километров.

Во время испытаний V5000 выполнял полет совместно с двумя более компактными аппаратами серии V2000, относящимися к двухтонному классу. Инженеры наблюдали за тем, как машины обмениваются информацией и координируют маневры. По заявлению компании, общие системы управления и взаимодействия между крупным V5000 и меньшими V2000 «работали безупречно».

Совместные полеты аппаратов разных размеров считаются особенно сложной задачей, поскольку крупные и малые машины по-разному ведут себя в воздухе. Инженерам пришлось тщательно рассчитывать интервалы, дистанции и траектории движения, чтобы избежать конфликтов и обеспечить безопасное взаимодействие.