В Китае тестируют гуманоидов на чайных плантациях
В Китае гуманоиды вышли за пределы лабораторных демонстраций. Новым этапом проверки их возможностей стали чайные плантации.
В китайском городе Фудин 10 мая стартовал первый этап эстафеты «Передача энергии» — одно из событий Всемирных игр гуманоидных роботов. Роботов отправили на плантации и в цеха обработки. Там гуманоиды работали вместе с местными мастерами на всех этапах производства белого чая.
Роботы распознавали и срывали чайные листья, переносили грузы по неровным горным участкам и раскладывали листья для сушки на солнце. Также они занимались дальнейшей обработкой чая — обжаривали и прессовали чайные лепешки.
Разработчики до сих пор проверяют возможности большинства роботов в контролируемой среде — лабораториях, выставочных залах, складах и производственных помещениях. На чайных плантациях условия оказались более сложными. Поверхность там неровная, объекты отличаются друг от друга, постоянно меняется освещение. Роботы должны передвигаться, одновременно выполняя тонкие манипуляции.
Это испытание помогло оценить навыки роботов, которые редко встречаются в обычных тестах робототехники. Крутые склоны и сложный рельеф позволили проверить устойчивость и подвижность гуманоидов. Способность роботов различать форму и зрелость листьев показала эффективность систем компьютерного зрения, а деликатный сбор урожая позволил оценить точность роботизированных рук.
