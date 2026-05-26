Рекорд надежности: человекоподобные роботы Figure обработали почти 250 000 посылок за 200 часов без единой аппаратной поломки

Американская компания Figure AI завершила 200-часовую непрерывную трансляцию работы своих человекоподобных роботов Figure 03. За это время машины обработали почти 250 тысяч посылок, не допустив ни одной аппаратной поломки.

Человекоподобный робот Роуз компании Figure AI во время автономной сортировки посылок / © Figure AI

Генеральный директор компании Бретт Адкок рассказал, что испытание стало ответом на вызов, брошенный ветераном индустрии промышленной автоматизации доктором Скоттом Уолтером, предложившим провести восьмичасовой тест на выносливость.

Еще 14 мая Figure сообщила, что ее человекоподобные роботы превзошли отметку в 24 часа непрерывной автономной работы, значительно превысив первоначально запланированную продолжительность эксперимента.

Стартап из Калифорнии задействовал трех человекоподобных роботов, работающих под управлением системы искусственного интеллекта Helix-02. Машины круглосуточно сортировали небольшие посылки в ходе прямой трансляции. Демонстрация быстро привлекла огромное внимание в интернете: зрители следили за тем, как роботы продолжают работать далеко за пределами первоначальной восьмичасовой цели. Позже Figure AI даже добавила роботам именные бейджи с прозвищами, которые им придумали пользователи сети. Роботы, получившие имена Боб, Джим и Роуз, использовали встроенные камеры и алгоритмы ИИ для распознавания штрихкодов, захвата посылок и укладки их на конвейер штрихкодом вниз.

Трансляция из штаб-квартиры Figure AI в Саннивейле завершилась в тот момент, когда роботы все еще продолжали сортировку. Общий результат составил 249 560 обработанных посылок. Когда система преодолела рубеж в 200 часов, сотрудники компании отпраздновали событие шампанским прямо за рабочей зоной, тогда как робот Роуз продолжал выполнять задачу без малейшей паузы.

По данным компании, человек в среднем тратит около трех секунд на обработку одной посылки, и Figure 03 уже практически достиг человеческой скорости сортировки. За 200 часов непрерывной работы ни один робот не столкнулся с критической механической поломкой или сбоем, способным остановить систему.

Чтобы поддерживать непрерывный режим, Figure AI использовала автономную систему ротации парка машин. Когда заряд батареи робота, рассчитанный примерно на четыре часа работы, подходил к концу, его автоматически заменял другой робот, а разрядившаяся машина самостоятельно отправлялась на беспроводную зарядку через встроенные в ступни контактные площадки.

Полностью безошибочной работа все же не была: иногда роботы роняли посылки или неправильно ориентировали их на конвейере. Однако в Figure AI подчеркнули, что это были ошибки обработки грузов, а не отказы самих роботов во время длительного автономного теста.

Для стартапа 200-часовой марафон стал доказательством высокой надежности как аппаратной части, так и автономных систем управления. Испытание продемонстрировало устойчивую работу человекоподобных роботов в логистике и показало, что многодневный непрерывный труд машин уже перестал быть фантастикой.