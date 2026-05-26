Новый снимок «Бохайского монстра»: под крыльями экраноплана замечены четыре пилона под вооружение

В китайских социальных сетях появились новые снимки экспериментального китайского экраноплана, получившего неофициальное прозвище «Бохайский монстр». На фотографиях можно рассмотреть четыре внешних пилона под крыльями для подвески вооружения или оборудования.

Новая фотография экраноплана «Бохайский монстр» / © tong96083420 / X

Новые кадры дали военным аналитикам наиболее детальное представление о загадочном прототипе, впервые замеченном у побережья Бохайского моря в июне 2025 года.

Появление узлов подвески указывает на то, что аппарат, возможно, создается не только как транспортная платформа, но и способен выполнять боевые задачи. За необычной машиной наблюдают уже почти год — с момента ее появления на пирсе, — однако именно новые изображения впервые продемонстрировали внешние крепления для вооружения или военного оснащения.

Аппарат использует четыре турбовинтовых двигателя, размещенных попарно над крыльями. Каждый двигатель вращает крупные многолопастные винты, из-за чего машина скорее напоминает морской патрульный самолет, чем советские реактивные экранопланы.

Конструкция также включает корпус типа «летающая лодка» со ступенчатым днищем для взлета и посадки на воду. Среди других особенностей — V-образное хвостовое оперение, соединенное в единую конструкцию, поплавки-аутригеры на концах крыльев для устойчивости, дополнительные боковые стабилизаторы и кабина в носовой части.

Главная новая деталь на снимках — подкрыльевые пилоны. Обычно такие точки подвески используются на военных самолетах для размещения ракет, бомб, контейнеров с датчиками или дополнительных топливных баков.

Сами по себе пилоны еще не доказывают, что аппарат уже вооружен. Возможно, инженеры пока лишь испытывают летные характеристики или проверяют различные конфигурации оборудования. Тем не менее транспортным машинам подобная схема обычно не требуется, поэтому версию о боевом предназначении трудно игнорировать.