Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Галапагосы обзавелись новым эндемиком — ученые описали миниатюрного голубого осьминога

Архипелаг у берегов Эквадора славится тем, что здесь живут более тысячи видов растений и животных, которых больше нигде не встретить: морские игуаны, гигантские черепахи и многие другие удивительные создания. Теперь к этому списку добавился еще один необычный житель — миниатюрный голубой осьминог, о котором исследователи рассказали в новой статье журнала Zootaxa.

Новый вид осьминогов под названием Microeledone galapagensis / © Charles Darwin Foundation

Впервые осьминога заметили во время глубоководной экспедиции, проходившей на борту исследовательского судна E/V Nautilus совместно с Фондом Чарльза Дарвина и дирекцией Национального парка Галапагос. С судна ученые управляли подводным роботом, исследовавшим океанское дно у острова Дарвин — северной оконечности архипелага, названной в честь биолога Чарльза Дарвина, чьи наблюдения на Галапагосах помогли сформулировать теорию эволюции.

Камера дистанционно управляемого аппарата медленно скользила над морским дном возле подводной горы на глубине 1773 метров, когда исследователи заметили маленького осьминога.

С помощью робота экипажу удалось поднять осьминога на борт; позже были сняты еще два похожих экземпляра. Вернувшись из экспедиции, ученые доставили десятки глубоководных образцов на исследовательскую станцию Чарльза Дарвина. Среди них особенно выделялся миниатюрный голубой осьминог размером примерно четыре сантиметра. Не сумев определить его вид, исследователи связались со специалистом по осьминогам Джанет Войт и отправили ей фотографию находки, а позже и тело осьминога в спирте и формалине, чтобы Войт могла изучить его подробнее. И действительно, существо оказалось уникальным.

Новый вид получил название Microeledone galapagensis в честь Галапагосских островов. Ученые отнесли нового осьминога к виду пигмейских, чьих представителей ранее находили на глубине около одного километра у берегов Новой Каледонии.