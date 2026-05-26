Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Галапагосы обзавелись новым эндемиком — ученые описали миниатюрного голубого осьминога
Архипелаг у берегов Эквадора славится тем, что здесь живут более тысячи видов растений и животных, которых больше нигде не встретить: морские игуаны, гигантские черепахи и многие другие удивительные создания. Теперь к этому списку добавился еще один необычный житель — миниатюрный голубой осьминог, о котором исследователи рассказали в новой статье журнала Zootaxa.
Впервые осьминога заметили во время глубоководной экспедиции, проходившей на борту исследовательского судна E/V Nautilus совместно с Фондом Чарльза Дарвина и дирекцией Национального парка Галапагос. С судна ученые управляли подводным роботом, исследовавшим океанское дно у острова Дарвин — северной оконечности архипелага, названной в честь биолога Чарльза Дарвина, чьи наблюдения на Галапагосах помогли сформулировать теорию эволюции.
Камера дистанционно управляемого аппарата медленно скользила над морским дном возле подводной горы на глубине 1773 метров, когда исследователи заметили маленького осьминога.
С помощью робота экипажу удалось поднять осьминога на борт; позже были сняты еще два похожих экземпляра. Вернувшись из экспедиции, ученые доставили десятки глубоководных образцов на исследовательскую станцию Чарльза Дарвина. Среди них особенно выделялся миниатюрный голубой осьминог размером примерно четыре сантиметра. Не сумев определить его вид, исследователи связались со специалистом по осьминогам Джанет Войт и отправили ей фотографию находки, а позже и тело осьминога в спирте и формалине, чтобы Войт могла изучить его подробнее. И действительно, существо оказалось уникальным.
Новый вид получил название Microeledone galapagensis в честь Галапагосских островов. Ученые отнесли нового осьминога к виду пигмейских, чьих представителей ранее находили на глубине около одного километра у берегов Новой Каледонии.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.
В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории
Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Сентября, 2014
Жизнь и смерть звезд
12 Августа, 2020
Гиперболический путь Perseverance
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии