Рыжий кустарниковый жаворонок, которого почти столетие считали исчезнувшим, впервые попал в объектив

Маленькая птица под названием рыжий кустарниковый жаворонок (Calendulauda rufa), которую почти столетие считали исчезнувшей, недавно не только вновь обнаружили, но и впервые сфотографировали.

Рыжий кустарниковый жаворонок (Calendulauda rufa) / © J.Birard, I. Dapsia & P. Defos du Rau

Этот малоизученный вид, обитающий в африканском регионе Сахель, теперь официально подтвержден спустя 94 года после последнего достоверного наблюдения. Более того, исследователям впервые в истории удалось получить фотографии живой птицы.

Французские исследователи Пьер Дефо дю Рау и Жюльен Бирар, работающие в организациях Office Français de la Biodiversité и Tour du Valat соответственно, регулярно ездят в Чад и другие африканские страны для изучения водоплавающих птиц. Во время экспедиций они также наблюдают и за другими редкими видами.

Согласно сообщению проекта Search for Lost Birds, удивительная находка произошла утром 2 февраля 2026 года в регионе Гера на юге центрального Чада.

Ученым удалось сделать несколько фотографий редчайшей птицы. Позднее снимки, полевые заметки и наблюдения были изучены ведущими орнитологами, которые подтвердили: найденный вид действительно является рыжим кустарниковым жаворонком (Calendulauda rufa).

Эта встреча стала первым документально подтвержденным наблюдением птицы с 1931 года и одновременно подарила миру первые фотографии живого рыжего кустарникового жаворонка.

Длина птицы составляет около 13–15 сантиметров. Она отличается рыжевато-коричневым оперением и необычно длинным хвостом для своих размеров. В отличие от многих других жаворонков, у нее отсутствуют характерные белые края хвостовых перьев.

Впервые рыжий кустарниковый жаворонок был научно описан британским орнитологом Хьюберт Лайнс в 1920 году после того, как он собрал шесть экземпляров птицы в регионе Дарфур на территории нынешнего Судана.