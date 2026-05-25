Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рыжий кустарниковый жаворонок, которого почти столетие считали исчезнувшим, впервые попал в объектив
Маленькая птица под названием рыжий кустарниковый жаворонок (Calendulauda rufa), которую почти столетие считали исчезнувшей, недавно не только вновь обнаружили, но и впервые сфотографировали.
Этот малоизученный вид, обитающий в африканском регионе Сахель, теперь официально подтвержден спустя 94 года после последнего достоверного наблюдения. Более того, исследователям впервые в истории удалось получить фотографии живой птицы.
Французские исследователи Пьер Дефо дю Рау и Жюльен Бирар, работающие в организациях Office Français de la Biodiversité и Tour du Valat соответственно, регулярно ездят в Чад и другие африканские страны для изучения водоплавающих птиц. Во время экспедиций они также наблюдают и за другими редкими видами.
Согласно сообщению проекта Search for Lost Birds, удивительная находка произошла утром 2 февраля 2026 года в регионе Гера на юге центрального Чада.
Ученым удалось сделать несколько фотографий редчайшей птицы. Позднее снимки, полевые заметки и наблюдения были изучены ведущими орнитологами, которые подтвердили: найденный вид действительно является рыжим кустарниковым жаворонком (Calendulauda rufa).
Эта встреча стала первым документально подтвержденным наблюдением птицы с 1931 года и одновременно подарила миру первые фотографии живого рыжего кустарникового жаворонка.
Длина птицы составляет около 13–15 сантиметров. Она отличается рыжевато-коричневым оперением и необычно длинным хвостом для своих размеров. В отличие от многих других жаворонков, у нее отсутствуют характерные белые края хвостовых перьев.
Впервые рыжий кустарниковый жаворонок был научно описан британским орнитологом Хьюберт Лайнс в 1920 году после того, как он собрал шесть экземпляров птицы в регионе Дарфур на территории нынешнего Судана.
