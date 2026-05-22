Космический телескоп TESS создал самый полный снимок ночного неба за всю историю

Космический аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), занимающийся поиском экзопланет, представил наиболее полную на сегодняшний день карту неба над Землей. На ней отмечены около 6000 потенциальных миров за пределами Солнечной системы.

Панорамный снимок всего неба составили из 96 секторов наблюдений телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Светящаяся дуга, проходящая через центр изображения, — это плоскость Млечного Пути, черные области внутри овала обозначают участки неба, которые TESS пока еще не успел отснять / © NASA / Massachusetts Institute of Technology / TESS / Veselin Kostov

В число объектов входят как уже подтвержденные экзопланеты, так и кандидаты, обнаруженные миссией до сентября 2025 года — месяца, когда завершилось второе продление программы TESS. Сам аппарат был запущен в апреле 2018 года.

«За последние восемь лет TESS превратился в настоящий поток открытий в области экзопланет», — заявила Ребекка Хаунселл, заместитель научного руководителя проекта в Центре космических полетов имени Годдарда NASA.

Телескоп TESS обнаруживает экзопланеты по едва заметным падениям яркости звезд. Когда планета проходит по диску своей звезды — совершает так называемый транзит — она на короткое время перекрывает часть света.

Наблюдаемое небо разделено на отдельные сектора, каждый из которых содержит десятки тысяч звезд. Четыре камеры TESS изучают один сектор примерно месяц, фиксируя мельчайшие изменения яркости, после чего аппарат переключается на следующий участок.

Новая мозаика всего неба составлена из 96 секторов, наблюдавшихся с апреля 2018 по сентябрь 2025 года. Синими точками на карте обозначены около 700 подтвержденных экзопланет. Среди них — по-настоящему экзотические миры: планеты, которые постепенно уничтожаются собственными звездами, и миры, поверхность которых покрыта глобальными вулканическими катастрофами. Оранжевыми точками отмечены кандидаты в экзопланеты, существование которых еще предстоит окончательно подтвердить.