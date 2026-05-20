Постигровая депрессия оказалась реальным явлением

Видеоигры — третий по популярности вид досуга в мире. Ученые обнаружили, что после завершения увлекательных игр многие игроки испытывали пустоту.

Польские исследователи провели исследование, которое помогло создать инструмент для измерения уровня депрессии после игры. Они хотели понять, насколько распространено это состояние, а также определить, какие типы игр его вызывают. Авторы также стремились выяснить, связано ли это явление с другими аспектами психического здоровья. Результаты опубликованы в Current Psychology.

Авторы обратили внимание на комментарии игроков в социальных сетях, которые рассказывали об ощущении пустоты после завершения игры. Чтобы подробнее изучить это состояние ученые провели исследование, состоящее из двух этапов.

Во время первого этапа исследователи решили создать и протестировать первую версию шкалы постигровой депрессии. Они набрали участников через социальные сети и игровые платформы. В итоговую выборку вошли 210 участников со средним возрастом около 28 лет. Большинство участников сообщили, что играли в игры каждый день или почти каждый день.

Они заполнили анкету, состоящую из 20 пунктов. Также участники прошли несколько психологических обследований, которые помогли измерить их базовое психическое здоровье. Кроме того, ученые использовали опросник, позволяющий оценить склонность участников к руминации и рефлексии. Руминация — это психологический термин, обозначающий привычку постоянно возвращаться мыслями к негативным переживаниям или эмоциям. Рефлексия — более здоровое и позитивное осмысление собственной жизни. Участники также указали жанр игры, которую они недавно прошли.

На основе ответов авторы разработали шкалу из 17 вопросов, разделенных на четыре категории. Первая категория касалась руминации, связанной с игрой. Это помогало понять, как часто игроки сталкиваются с навязчивыми мыслями об игре. Вторая категория затрагивала чувство грусти или пустоты из-за того, что игра закончилась.

В третьей категории оценивалась потребность запустить игру заново. Последняя категория — медийная ангедония. В этом случае под ангедонией ученые понимали неспособность получать удовольствие от других игр или медиа после недавнего игрового опыта.

Исследователи пришли к выводу, что постигровая депрессия реальна. Они обнаружили, что выраженные симптомы депрессии испытывали игроки, проводившие больше времени в RPG (ролевая игра — жанр, в котором игроки управляют одним или несколькими персонажами, отыгрывая их роль). Также ученые заметили выраженные симптомы у людей с выраженной склонностью к руминации и трудностями с переработкой эмоций.

Во втором этапе исследования ученые проверили структуру новой шкалы, а также изучили связь с эмоциональной регуляцией. В новую выборку вошли 163 игрока со средним возрастом около 30 лет.

Участники заполнили шкалу, состоящую из 17 пунктов. Также они заполнили опросники, оценивающие общие симптомы депрессии и склонность к руминации. Кроме того, ученые использовали шкалу эмоциональной переработки. Это помогло понять, как участники справляются с тяжелыми переживаниями в повседневной жизни.

Второе исследование подтвердило, что шкала из 17 пунктов действительно помогает оценить постигровую депрессию. Участники часто сообщали о руминациях, связанных с игрой, а медийная ангедония оказалась менее выраженным симптомом. Второй этап также показал, что чувство пустоты после игры проявляется интенсивнее у поклонников RPG.

Авторы отметили, что постигровую депрессию не стоит воспринимать как клиническую депрессию или приравнивать к психическому расстройству. Этот термин придумали сами игроки, а ученые решили сохранить его.

Исследователи также отметили, что фиксировали данные только в один момент времени. Из-за этого они не могут точно сказать, что именно было причиной, а что следствием. Возможно, люди с более нестабильным психическим здоровьем чаще испытывают постигровую депрессию. Однако возможен вариант, что и сами переживания после игры со временем ухудшают состояние человека.