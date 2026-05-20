Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
20 мая, 06:57
Рейтинг: +219
Посты: 774

Постигровая депрессия оказалась реальным явлением

Видеоигры — третий по популярности вид досуга в мире. Ученые обнаружили, что после завершения увлекательных игр многие игроки испытывали пустоту.

# геймеры
# депрессия
# игры
# Психология
Кадр из сериала «Политех» / © Black Box Production, Wink
Польские исследователи провели исследование, которое помогло создать инструмент для измерения уровня депрессии после игры. Они хотели понять, насколько распространено это состояние, а также определить, какие типы игр его вызывают. Авторы также стремились выяснить, связано ли это явление с другими аспектами психического здоровья. Результаты опубликованы в Current Psychology

Авторы обратили внимание на комментарии игроков в социальных сетях, которые рассказывали об ощущении пустоты после завершения игры. Чтобы подробнее изучить это состояние ученые провели исследование, состоящее из двух этапов.

Во время первого этапа исследователи решили создать и протестировать первую версию шкалы постигровой депрессии. Они набрали участников через социальные сети и игровые платформы. В итоговую выборку вошли 210 участников со средним возрастом около 28 лет. Большинство участников сообщили, что играли в игры каждый день или почти каждый день.

Они заполнили анкету, состоящую из 20 пунктов. Также участники прошли несколько психологических обследований, которые помогли измерить их базовое психическое здоровье. Кроме того, ученые использовали опросник, позволяющий оценить склонность участников к руминации и рефлексии. Руминация — это психологический термин, обозначающий привычку постоянно возвращаться мыслями к негативным переживаниям или эмоциям. Рефлексия — более здоровое и позитивное осмысление собственной жизни. Участники также указали жанр игры, которую они недавно прошли.

На основе ответов авторы разработали шкалу из 17 вопросов, разделенных на четыре категории. Первая категория касалась руминации, связанной с игрой. Это помогало понять, как часто игроки сталкиваются с навязчивыми мыслями об игре. Вторая категория затрагивала чувство грусти или пустоты из-за того, что игра закончилась.

В третьей категории оценивалась потребность запустить игру заново. Последняя категория — медийная ангедония. В этом случае под ангедонией ученые понимали неспособность получать удовольствие от других игр или медиа после недавнего игрового опыта.

Исследователи пришли к выводу, что постигровая депрессия реальна. Они обнаружили, что выраженные симптомы депрессии испытывали игроки, проводившие больше времени в RPG (ролевая игра — жанр, в котором игроки управляют одним или несколькими персонажами, отыгрывая их роль). Также ученые заметили выраженные симптомы у людей с выраженной склонностью к руминации и трудностями с переработкой эмоций.

Во втором этапе исследования ученые проверили структуру новой шкалы, а также изучили связь с эмоциональной регуляцией. В новую выборку вошли 163 игрока со средним возрастом около 30 лет.

Участники заполнили шкалу, состоящую из 17 пунктов. Также они заполнили опросники, оценивающие общие симптомы депрессии и склонность к руминации. Кроме того, ученые использовали шкалу эмоциональной переработки. Это помогло понять, как участники справляются с тяжелыми переживаниями в повседневной жизни.

Второе исследование подтвердило, что шкала из 17 пунктов действительно помогает оценить постигровую депрессию. Участники часто сообщали о руминациях, связанных с игрой, а медийная ангедония оказалась менее выраженным симптомом. Второй этап также показал, что чувство пустоты после игры проявляется интенсивнее у поклонников RPG.

Авторы отметили, что постигровую депрессию не стоит воспринимать как клиническую депрессию или приравнивать к психическому расстройству. Этот термин придумали сами игроки, а ученые решили сохранить его.

Исследователи также отметили, что фиксировали данные только в один момент времени. Из-за этого они не могут точно сказать, что именно было причиной, а что следствием. Возможно, люди с более нестабильным психическим здоровьем чаще испытывают постигровую депрессию. Однако возможен вариант, что и сами переживания после игры со временем ухудшают состояние человека.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

19 мая, 10:33
НИТУ МИСИС

Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

18 мая, 13:45
Максим Абдулаев

Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

Биологи создали роботизированную модель гремучей змеи и доказали, что ее трещотка выполняет функцию отпугивающего сигнала. Эксперименты в зоопарке показали, что животные, чьи ареалы в дикой природе пересекаются с местами обитания этих рептилий, испытывают перед звуком трещотки генетически заложенный страх.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

