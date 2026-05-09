Крупнейшие «кладбища самолетов» в мире
Крупнейшие «кладбища самолетов» в мире
По всему миру существуют десятки огромных авиационных хранилищ, где самолеты либо ожидают утилизации, либо находятся на длительном хранении перед возможным возвращением в строй. В некоторых случаях на таких площадках одновременно размещаются тысячи воздушных судов.
Идеальное место для авиационного «кладбища» — это сухой климат, способный замедлить коррозию и разрушение конструкций. Не менее важен и масштаб территории: крупнейшие базы занимают тысячи акров и способны принимать сотни или даже тысячи самолетов одновременно. Ниже — крупнейшие авиационные хранилища мира по вместимости.
Аэропорт Пинал. Более 400 самолетов. Этот авиационный комплекс в Аризоне (США) ведет свою историю еще со времен Второй мировой войны. Сегодня он располагает взлетно-посадочной полосой длиной два километра и считается одним из крупнейших центров хранения и технического обслуживания самолетов в мире.
Территория открыта для посетителей, хотя сами самолеты обычно можно увидеть только во время специальных экскурсий.
Логистический аэропорт Южной Калифорнии. До 500 самолетов. Этот объект, более известный как аэропорт Викторвилл, более полувека функционировал как военно-воздушная база, а затем превратился в одно из крупнейших авиационных хранилищ США. За последние годы здесь побывали многочисленные Airbus A380 и Boeing 747.
На территории также работают подразделения Boeing, General Atomics и General Electric, занимающиеся испытаниями и разработками авиационной техники.
Аэрокосмический порт Мохаве. Более 1000 самолетов. Мохаве прежде всего известен своей ролью в истории космической отрасли США, однако одновременно это еще и один из крупнейших мировых центров хранения и обслуживания авиационной техники. Здесь работают более 60 компаний, связанных с испытаниями, разработкой и экспериментальной авиацией. Во время пандемии COVID-19 на стоянках Мохаве находилось множество A380, включая самолеты авиакомпаний Qantas и China Southern Airlines.
Международный аэропорт Розуэлл. Более 1000 самолетов. Название Розуэлл знакомо многим благодаря знаменитому Розуэлльскому инциденту 1947 года. Однако сегодня этот объект в Нью-Мексико известен еще и как один из крупнейших авиационных центров хранения. Во время пандемии здесь одновременно находилось около 400 коммерческих самолетов.
Авиабаза «Девис-Монтен». Более 3000 самолетов. Самым большим авиационным «кладбищем» на планете считается база «Девис-Монтен» неподалеку от Тусона, штат Аризона.
Именно здесь расположен центр 309-ой аэрокосмической группы технического обслуживания и регенерации (309 AMARG), отвечающий за хранение и обслуживание тысяч списанных или резервных военных самолетов. Сегодня на базе находятся около 3200 самолетов и свыше 6000 авиационных двигателей.
История этого гигантского комплекса началась после окончания Второй мировой войны, когда США столкнулись с необходимостью разместить огромный парк военной авиации, оставшийся после масштабного военного производства времен войны.
Хотя самолеты отправляются сюда прежде всего для длительного хранения, комплекс постоянно остается в готовности к оперативным потребностям американских вооруженных сил и способен в кратчайшие сроки возвращать технику в строй.
Помимо хранения техники, объект активно занимается демонтажем и восстановлением комплектующих. Ежегодно специалисты базы извлекают и возвращают в оборот до 6000 различных деталей и узлов для авиационной техники.
