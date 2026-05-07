Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Экспериментальный беспилотник XRQ-73 выполнил первый полет
Гибридный дрон XRQ-73, разработанный компанией Northrop Grumman в рамках программы Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, впервые поднялся в воздух.
Новые изображения аппарата показывают, что с момента первого появления в 2024 году его конструкция заметно изменилась. Основная цель проекта — отработка высокоэффективной и крайне малошумной гибридной силовой установки, которая может открыть путь к новым возможностям военной авиации.
По данным Northrop Grumman, XRQ-73 предназначен для развития силовых установок нового поколения для легких автономных летательных аппаратов. Его гибридная система сочетает экономичность, уменьшенную тепловую и акустическую заметность, а также новые тактические возможности.
Первый полет планировалось выполнить еще до конца 2024 года, однако программа столкнулась с неизвестными техническими трудностями. Теперь же стало очевидно, что аппарат претерпел ряд серьезных изменений.
Наиболее заметное из них — появление двух вертикальных килей, размещенных на верхней поверхности крыла ближе к законцовкам. Не исключено, что в дальнейшем они будут демонтированы по мере расширения программы испытаний. Аналогичные элементы использовались и на предыдущем XRQ-72A.
Кроме двух крупных воздухозаборников в верхней части фюзеляжа появился ещё один — меньшего размера — вспомогательный воздухозаборник. Точная конфигурация гибридной силовой установки пока не раскрывается.
Также на корпусе появились дополнительные антенны и обтекатель с фронтальной камерой, вероятно предназначенной для обеспечения визуального контроля и ситуационной осведомленности во время испытаний. По обе стороны от нее расположены небольшие прямоугольные воздухозаборники, которые, предположительно, служат для охлаждения электроники и силовой установки либо подачи дополнительного потока воздуха при взлете и посадке.
В остальном компоновка аппарата осталась прежней. Под центральной частью фюзеляжа по-прежнему размещен крупный многогранный обтекатель, который, вероятно, предназначен для сенсорного оборудования или испытательной аппаратуры.
Подробные характеристики XRQ-73 пока не раскрываются, однако DARPA относит его к беспилотникам Group 3. Масса аппарата составляет примерно 560 килограммов. По классификации американских военных, такие БПЛА способны действовать на высотах от 1000 до 5 500 метров и развивать скорость от 180 до 450 километров в час.
Гибридно-электрическая схема дает важные преимущества: снижение тепловой и акустической заметности, а сама форма «летающего крыла» обладает признаками малозаметности для радаров.
При этом в проекте бюджета DARPA на 2027 финансовый год отдельное финансирование XRQ-73 напрямую не упоминается. Возможно, программа была реорганизована или переведена в иной формат — что нередко происходит с экспериментальными проектами агентства.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.
Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Ноября, 2017
Как строят А380
24 Октября, 2014
Депрессия: что за зверь?
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
27 Октября, 2015
10 кругов ада для iPhone 6S
30 Апреля, 2015
Животные-рекордсмены
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии