Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
7 мая, 07:00
Рейтинг: +811
Посты: 2427

Экспериментальный беспилотник XRQ-73 выполнил первый полет

Гибридный дрон XRQ-73, разработанный компанией Northrop Grumman в рамках программы Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, впервые поднялся в воздух.

Беспилотник XRQ-73 / © Northrop Grumman
Беспилотник XRQ-73 / © Northrop Grumman

Новые изображения аппарата показывают, что с момента первого появления в 2024 году его конструкция заметно изменилась. Основная цель проекта — отработка высокоэффективной и крайне малошумной гибридной силовой установки, которая может открыть путь к новым возможностям военной авиации.

Беспилотник XRQ-73 выполнил первый полет / © Northrop Grumman
Беспилотник XRQ-73 выполнил первый полет / © Northrop Grumman

По данным Northrop Grumman, XRQ-73 предназначен для развития силовых установок нового поколения для легких автономных летательных аппаратов. Его гибридная система сочетает экономичность, уменьшенную тепловую и акустическую заметность, а также новые тактические возможности.

Первый полет планировалось выполнить еще до конца 2024 года, однако программа столкнулась с неизвестными техническими трудностями. Теперь же стало очевидно, что аппарат претерпел ряд серьезных изменений.

Наиболее заметное из них — появление двух вертикальных килей, размещенных на верхней поверхности крыла ближе к законцовкам. Не исключено, что в дальнейшем они будут демонтированы по мере расширения программы испытаний. Аналогичные элементы использовались и на предыдущем XRQ-72A.

Кроме двух крупных воздухозаборников в верхней части фюзеляжа появился ещё один — меньшего размера — вспомогательный воздухозаборник. Точная конфигурация гибридной силовой установки пока не раскрывается.

Также на корпусе появились дополнительные антенны и обтекатель с фронтальной камерой, вероятно предназначенной для обеспечения визуального контроля и ситуационной осведомленности во время испытаний. По обе стороны от нее расположены небольшие прямоугольные воздухозаборники, которые, предположительно, служат для охлаждения электроники и силовой установки либо подачи дополнительного потока воздуха при взлете и посадке.

В остальном компоновка аппарата осталась прежней. Под центральной частью фюзеляжа по-прежнему размещен крупный многогранный обтекатель, который, вероятно, предназначен для сенсорного оборудования или испытательной аппаратуры.

Подробные характеристики XRQ-73 пока не раскрываются, однако DARPA относит его к беспилотникам Group 3. Масса аппарата составляет примерно 560 килограммов. По классификации американских военных, такие БПЛА способны действовать на высотах от 1000 до 5 500 метров и развивать скорость от 180 до 450 километров в час.

Гибридно-электрическая схема дает важные преимущества: снижение тепловой и акустической заметности, а сама форма «летающего крыла» обладает признаками малозаметности для радаров.

При этом в проекте бюджета DARPA на 2027 финансовый год отдельное финансирование XRQ-73 напрямую не упоминается. Возможно, программа была реорганизована или переведена в иной формат — что нередко происходит с экспериментальными проектами агентства.

